Snapshot Ο Τζάρεντ Κούσνερ πρότεινε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ υπό την προϋπόθεση παραχώρησης εδαφών στη Ρωσία για να ξεμπλοκάρει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η πρόταση Κούσνερ παρουσιάστηκε στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους αξιωματούχους, αλλά η αντίδραση της Ρωσίας παραμένει άγνωστη.

Η Ουκρανία αρνείται να παραχωρήσει τον έλεγχο των ανατολικών περιοχών, που θεωρεί κρίσιμες για την άμυνά της και κατοικούνται από πολίτες της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει αμφιβολίες για την αμερικανική δέσμευση στην άμυνα κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, υπό όρους οικονομικών υποχρεώσεων.

Η συνάντηση Τραμπ με τον Πούτιν στην Κίνα και οι δηλώσεις του για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας εντείνουν το ρήγμα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης σχετικά με την υποστήριξη στον πόλεμο. Snapshot powered by AI

Μια πρόταση που θα μπορούσε να ανατρέψει τα μέχρι σήμερα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φέρεται να έχει θέσει στο τραπέζι ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Κούσνερ έχει εισηγηθεί το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι το Κίεβο θα αποδεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Η πρόταση αποσκοπεί στην άρση του αδιεξόδου των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, επιχειρώντας να συνδυάσει την ικανοποίηση των ρωσικών εδαφικών απαιτήσεων με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

Η πρόταση Κούσνερ και οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις

Οι κορυφαίοι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ φέρονται να έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνομιλιών τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τη νέα αποκαλυπτική αναφορά.

Η προοπτική ουκρανικής ένταξης στο ΝΑΤΟ θεωρούνταν εδώ και καιρό ουσιαστικά αποκλεισμένη, καθώς αποτελεί κόκκινη γραμμή για τη Μόσχα, η οποία έχει αντιταχθεί ακόμη και στην ιδέα ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας μεταπολεμικής διευθέτησης.

Ωστόσο, πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων ανέφεραν στη Wall Street Journal ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ έχει προτείνει πως η Ουκρανία θα μπορούσε τελικά να ενταχθεί στη Συμμαχία, εάν υποχωρούσε έναντι της βασικής απαίτησης της Μόσχας για παραχώρηση εδαφών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κούσνερ παρουσίασε πρόσφατα την ιδέα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους αξιωματούχους, σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η συγκεκριμένη πρόταση φέρεται να διατυπώθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο, περίπου έξι μήνες μετά έναν γύρο συνομιλιών στη Γενεύη που είχε ολοκληρωθεί χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

Έκτοτε, το ζήτημα τέθηκε και σε συνάντηση με τη συμμετοχή των δύο πλευρών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται από το δημοσίευμα ποια ήταν η αντίδραση του Κρεμλίνου.

Η κόκκινη γραμμή του Κιέβου για τα ανατολικά εδάφη

Η Ουκρανία επιμένει ότι δεν μπορεί και δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον έλεγχο των ανατολικών περιοχών της.

Πρόκειται για εδάφη πλούσια σε ορυκτούς πόρους, στα οποία βρίσκονται οι λεγόμενες «πόλεις-φρούρια», που αποτελούν βασικό πυλώνα της ουκρανικής αμυντικής γραμμής, ενώ εξακολουθούν να κατοικούνται από χιλιάδες Ουκρανούς πολίτες.

Από την άλλη πλευρά, η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση των εγγυήσεων ασφαλείας που επιδιώκει το Κίεβο, προκειμένου να αποτρέψει μια μελλοντική ρωσική εισβολή.

Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο για την Ουκρανία.

Το 1994, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Βρετανία παρείχαν διαβεβαιώσεις ασφαλείας στο Κίεβο όταν η Ουκρανία εγκατέλειψε το πυρηνικό οπλοστάσιό της.

Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις αυτές δεν απέτρεψαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν από την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και την έναρξη της γενικευμένης ρωσικής εισβολής το 2022.

Οι αμφισημίες Τραμπ για τις εγγυήσεις του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει επανειλημμένα αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον οι ΗΠΑ θα έσπευδαν να υπερασπιστούν ακόμη και ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης.

Πέρυσι είχε δηλώσει ότι δεν θα υπερασπιζόταν χώρες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες.

Το 2024, πριν από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής του θητείας, είχε δεχθεί έντονη κριτική όταν δήλωσε ότι θα «ενθάρρυνε» τη Ρωσία να επιτεθεί σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ δεν εκπλήρωνε τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Μια επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ, χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ, που αποτελούν τον μεγαλύτερο συνεισφέροντα στη Συμμαχία, θα άφηνε την Ευρώπη και τον Καναδά σε σημαντικά αποδυναμωμένη θέση απέναντι σε οποιονδήποτε πιθανό αντίπαλο.

Το ρήγμα ΗΠΑ-Ευρώπης και η συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στην Κίνα

Το ολοένα βαθύτερο ρήγμα μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρώπης, μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έγινε ιδιαίτερα αισθητό αυτή την εβδομάδα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου του APEC στη Σεντζέν της Κίνας.

Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Ρώσο πρόεδρο λέγοντας: «Ποιος είναι; Είναι φίλος μου», προτού οι δύο ηγέτες ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Λίγες ώρες μετά το ιδιαίτερα θερμό κλίμα της διμερούς συνάντησης, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Τραμπ φέρεται να κάλεσε την Ευρώπη να σταματήσει τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο Αμερικανός πρόεδρος συμμετείχε τηλεφωνικά σε συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» στη Γερμανία, στην οποία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά πληροφορίες που επικαλούνται το Politico και η Telegraph, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ εξέφρασε προβληματισμό για τα δισεκατομμύρια ευρώ που διαθέτουν οι ευρωπαϊκές χώρες για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να υποστήριξε ότι οι χώρες αυτές θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά εάν τερματιζόταν ο πόλεμος.

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στο Politico, αμφισβήτησε τη συγκεκριμένη εκδοχή. Όπως ανέφερε, δεν είναι ακριβές ότι ο Τραμπ ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες να διακόψουν τη χρηματοδότηση προς το Κίεβο. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την επιθυμία του να τερματιστεί η σύγκρουση.

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