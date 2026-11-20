Snapshot Η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε στα μηνύματα ανησυχίας των τηλεθεατών για την απώλεια βάρους της, εξηγώντας ότι έχει χάσει περισσότερα κιλά από όσα θα ήθελε μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η παρουσιάστρια έχει θυρεοειδίτιδα Hashimoto και παρακολουθεί τη λειτουργία του θυρεοειδούς της, χωρίς να χρειάζεται προς το παρόν φαρμακευτική αγωγή.

Αναγνώρισε ότι η σημερινή εικόνα του σώματός της δεν την ικανοποιεί και προσπαθεί να πάρει βάρος, με βασική προτεραιότητα την υγεία της.

Εξήγησε πως οι ορμονικές θεραπείες πριν την εγκυμοσύνη συνέβαλαν στην αύξηση βάρους, ενώ μετά τη γέννηση παρατηρεί αλλαγές στον μεταβολισμό της.

Παρά τη συχνή ανησυχία των τηλεθεατών, η παρουσιάστρια τόνισε ότι προτεραιότητα έχει η καλή κατάσταση της υγείας της και όχι η εξωτερική εμφάνιση. Snapshot powered by AI

Στα σχόλια που δέχεται το τελευταίο διάστημα για την αισθητή απώλεια βάρους της αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου.

Η παρουσιάστρια θέλησε να απαντήσει δημόσια στους τηλεθεατές και στους διαδικτυακούς της ακολούθους που της στέλνουν μηνύματα εκφράζοντας την ανησυχία τους για την εξωτερική της εμφάνιση.

Μιλώντας ανοιχτά για τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στο σώμα της μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας, εξήγησε ότι έχει χάσει περισσότερα κιλά από όσα θα επιθυμούσε, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές του μεταβολισμού της.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι παρακολουθεί τη λειτουργία του θυρεοειδούς της, καθώς, όπως ανέφερε, έχει θυρεοειδίτιδα Hashimoto.

«Είμαι πιο αδύνατη από ποτέ»

Αφορμή για την τοποθέτησή της στάθηκαν τα πολυάριθμα μηνύματα που λαμβάνει από ανθρώπους που παρακολουθούν την εκπομπή της και ανησυχούν για την υγεία της.

Η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε ότι αντιλαμβάνεται το ενδιαφέρον τους, καθώς έχει επιλέξει να μοιράζεται αρκετές προσωπικές στιγμές με το κοινό.

«Όντως, είμαι πιο αδύνατη από ποτέ παιδιά», παραδέχθηκε, επισημαίνοντας ότι σήμερα ζυγίζει λιγότερο ακόμη και από την περίοδο πριν από την εγκυμοσύνη της.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις ορμονικές θεραπείες που είχε ακολουθήσει στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί.

Όπως εξήγησε, τα προηγούμενα χρόνια, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την εγκυμοσύνη της, είχε λάβει ορμόνες και προγεστερόνη, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, είχε συμβάλει στην αύξηση του βάρους της.

Μετά τη γέννηση της κόρης της, ωστόσο, παρατήρησε σημαντικές αλλαγές στον μεταβολισμό της, με αποτέλεσμα να χάνει βάρος.

Η αναφορά στη θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Η παρουσιάστρια θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει ότι τρέφεται κανονικά και παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας της.

Μέσα από την εκπομπή της αποκάλυψε ότι έχει θυρεοειδίτιδα Hashimoto, μια αυτοάνοση πάθηση που επηρεάζει τον θυρεοειδή αδένα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι τελευταίες εξετάσεις της δείχνουν ότι, προς το παρόν, δεν χρειάζεται να ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή.

Ωστόσο, σκοπεύει να επαναλάβει τις εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα χρειαστεί στο μέλλον να λάβει φαρμακευτική θεραπεία για τη ρύθμιση της λειτουργίας του θυρεοειδούς.

Η ίδια τόνισε ότι αισθάνεται καλά και πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τους γιατρούς της.

Πάντως, δεν απέδωσε με βεβαιότητα την απώλεια βάρους της αποκλειστικά στη συγκεκριμένη πάθηση, αλλά αναφέρθηκε συνολικά στις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στον οργανισμό της μετά την εγκυμοσύνη.«Προσπαθώ να πάρω κιλά – Το σημαντικό είναι να είμαι υγιής»Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχθηκε ότι η σημερινή εικόνα του σώματός της δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσε.

Όπως εξήγησε, προσπαθεί σταδιακά να ανακτήσει βάρος, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την υγεία της.

«Ούτε εμένα μου αρέσει που είμαι τόσο αδύνατη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συχνότητα με την οποία λαμβάνει μηνύματα για την εμφάνισή της την κάνει να αισθάνεται άβολα, παρά το γεγονός ότι κατανοεί πως αρκετά από αυτά προέρχονται από πραγματικό ενδιαφέρον.

Η παρουσιάστρια επέλεξε να μην αντιδράσει επικριτικά απέναντι στους τηλεθεατές της, αλλά να τους εξηγήσει τι συμβαίνει, ώστε να περιορίσει την ανησυχία τους.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι για την ίδια προτεραιότητα δεν αποτελεί η εξωτερική εμφάνιση, αλλά η καλή κατάσταση της υγείας της.

Διαβάστε επίσης