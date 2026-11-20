Snapshot Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει πως η πρόταση γάμου έγινε απρόσμενα κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στην Ασία.

Πρόσφατα, η Σάιρους και ο Μοράντο τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Let's Get Married» στο Hollywood Bowl.

Αυτός θα είναι ο δεύτερος γάμος για τη Μάιλι Σάιρους, μετά το διαζύγιο με τον Λίαμ Χέμσγουορθ το 2019. Snapshot powered by AI

Η Μάιλι Σάιρους φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην προσωπική της ζωή, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα πρόκειται να παντρευτεί τον αρραβωνιαστικό της, Μαξ Μοράντο, μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρει το TMZ, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα σχέδια του ζευγαριού, η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο μουσικός σχεδιάζουν να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στη Νότια Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την τοποθεσία και τις λεπτομέρειες της γαμήλιας τελετής.

https://www.instagram.com/p/DelWMhtho6Z/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά, υπό το πρίσμα των εξελίξεων, η πρόσφατη κοινή εμφάνισή τους στη σκηνή του Hollywood Bowl. Τον περασμένο μήνα, η Σάιρους προσκάλεσε τον αγαπημένο της να τραγουδήσουν μαζί το κομμάτι «Let's Get Married», μια στιγμή που πλέον μοιάζει να αποκτά έναν ξεχωριστό συμβολισμό.

Η σχέση τους επισφραγίστηκε με τον αρραβώνα τους την περασμένη χρονιά, ενώ η ίδια η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει πως η πρόταση γάμου ήταν κάτι που δεν περίμενε. Μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning America» στις 3 Δεκεμβρίου, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη στιγμή κατά την οποία ο Μοράντο γονάτισε και της ζήτησε να τον παντρευτεί, στη διάρκεια ενός πρόσφατου ταξιδιού της στην Ασία.

Μάλιστα, είχε παραδεχτεί πως η έκπληξη ήταν μεγάλη, παρά το γεγονός ότι συνήθως της αρέσει να έχει τον έλεγχο των καταστάσεων. «Δεν είναι εύκολο να με αιφνιδιάσεις, γιατί μου αρέσει να ελέγχω τα πάντα, αλλά εκείνη τη στιγμή είχα αφεθεί εντελώς», είχε αναφέρει, προσθέτοντας με ενθουσιασμό: «Ήμουν πραγματικά πάρα, πάρα, πάρα πολύ έκπληκτη».

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτός θα είναι ο δεύτερος γάμος για τη Μάιλι Σάιρους. Η τραγουδίστρια είχε παντρευτεί το 2018 τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ, ωστόσο ο γάμος τους δεν κράτησε ούτε έναν χρόνο, καθώς οι δρόμοι τους χώρισαν λίγους μήνες αργότερα.