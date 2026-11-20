Snapshot Η Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Η δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά επίσης τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και δύο ακόμη πρόσωπα.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η εμπλοκή της βουλευτού συνδέεται με την υποστήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και αμφισβητεί τη ζημία ύψους 8.000 ευρώ που αναφέρεται.

Ο δικηγόρος της Παπακώστα τόνισε ότι η κατηγορούμενη είναι δίπλα στους πραγματικούς γεωργούς και αμφισβητείται η λογική ότι βοήθησε σε ζημία ευρωπαϊκών συμφερόντων. Snapshot powered by AI

Για τις 7 Δεκεμβρίου μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τη βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, στο Μονομελές Εφετείο. Η υπόθεση σχετίζεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που χορηγήθηκαν το 2021.

Η βουλευτής βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες έπειτα από δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ίδια υπόθεση κατηγορούμενοι είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, καθώς και δύο ακόμη πρόσωπα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Κατερίνα Παπακώστα αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, της παράνομης διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, της ψευδούς βεβαίωσης και της απόπειρας απάτης με υπολογιστή.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος της βουλευτού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστήριξε ότι η εμπλοκή της στην υπόθεση συνδέεται με την προσπάθειά της να βρίσκεται δίπλα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και να αναδεικνύει τα προβλήματά τους.

Μάλιστα, αμφισβήτησε τη βασιμότητα της κατηγορίας περί ζημίας των ευρωπαϊκών συμφερόντων, επισημαίνοντας ότι το ποσό των 8.000 ευρώ, στο οποίο γίνεται αναφορά, αμφισβητείται.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Κατερίνας Παπακώστα δήλωσε στο orangepress:

«Είναι τιμή μου να υπερασπίζομαι σήμερα την κυρία Αικατερίνη Παπακώστα, η οποία είναι βουλευτής Τρικάλων και πρώην υφυπουργός. Είναι κατηγορούμενη γιατί αποφάσισε από τη στιγμή που εξελέγη να είναι κοντά στα προβλήματα των πραγματικών γεωργών και κτηνοτρόφων. Εξορίζεται η λογική εάν θεωρήσουμε ότι η κυρία Παπακώστα βοήθησε τον πραγματικό γεωργό προκειμένου να θιγούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 8.000 ευρώ, που και αυτό το ποσό αμφισβητείται».