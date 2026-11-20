Η Aston Martin ανακοίνωσε επίσημα τη συμμετοχή της στον δυσκολότερο αγώνα αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επιστρατεύοντας τρία από τα μεγαλύτερα ονόματα των αγώνων.

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