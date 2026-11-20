Στρατιώτες της ουκρανικής ταξιαρχίας «Χαρτία» πυροβολούν με πυροβόλο προς τις θέσεις του ρωσικού στρατού κοντά στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. 14 Μαΐου 2026.

Snapshot Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση στο υπό ρωσικό έλεγχο Λουχάνσκ.

Οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων συστημάτων έχουν πλήξει 40 ρωσικούς στόχους τις τελευταίες 50 ημέρες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν προειδοποίησε για «επακόλουθα επώδυνα αντίποινα» μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στη γέφυρα της Κριμαίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μαζικές επιθέσεις με όπλα ακριβείας και drones σε ουκρανικές στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Ζημιές προκλήθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια Σμολένσκ από ουκρανική επίθεση με drones. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επίθεση στο υπό ρωσικό έλεγχο Λουχάνσκ στην Ουκρανία, ανακίνωσαν σήμερα οι διορισμένες από τη Ρωσία αρχές της περιοχής.

Ο διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι αυτές έχουν πλήξει 40 ρωσικούς πετρελαϊκούς και στρατιωτικούς στόχους τις τελευταίες πενήντα ημέρες.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, ο Ρόμπερτ «Μαγιάρ» Μπρόβντι δήλωσε ότι πέντε στόχοι επλήγησαν πάνω από μία φορά. Επίσης διευκρίνισε ότι το χημικό εργοστάσιο του Ντορογκόμπουζ στην περιφέρεια Σμολένσκ της Ρωσίας επλήγη στις 10 και στις 20 Νοεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση στη δυτική αυτή περιφέρεια της Ρωσίας, ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ο κυβερνήτης της Σμολένσκ σε ανάρτησή του επίσης στο Telegram, χωρίς να διευκρινίσει ποια εγκατάσταση υπέστη τις ζημιές.

«Επώδυνα αντίποινα»

Η ρωσική επίθεση, η οποία επίσης προκάλεσε πυρκαγιές και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και κτίρια, πραγματοποιήθηκε αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύθηκε χθες, Πέμπτη, να πλήξει πιο δυνατά την Ουκρανία μετά τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον της γέφυρας που συνδέει την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας με τη Ρωσία, η οποία στοχοθετήθηκε τρεις φορές αυτή την εβδομάδα.

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον της γέφυρας στην Κριμαία, κάνοντας λόγο για αντίποινα «ακόμη πιο επώδυνα από αυτά που εξαπέλυσε το καθεστώς του Κιέβου εναντίον της γέφυρας».

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