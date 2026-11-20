Snapshot Στο κέντρο του Ηρακλείου συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 23 και 44 ετών μετά από έρευνες σε δύο κατοικίες.

Κατασχέθηκαν σχεδόν 8 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις ζυγαριές σε σχέση με την υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 23 και 44 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στο κέντρο του Ηρακλείου χθες, Πέμπτη (19/11), έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο διαφορετικές κατοικίες, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά σχεδόν 8 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βρέθηκαν επίσης τέσσερις ζυγαριές, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης