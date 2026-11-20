Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις μετά από έφοδο σε σπίτια - Εντοπίστηκαν σχεδόν 8 κιλά κάνναβης
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βρέθηκαν επίσης τέσσερις ζυγαριές, οι οποίες κατασχέθηκαν
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- Στο κέντρο του Ηρακλείου συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 23 και 44 ετών μετά από έρευνες σε δύο κατοικίες.
- Κατασχέθηκαν σχεδόν 8 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
- Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις ζυγαριές σε σχέση με την υπόθεση.
- Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.
Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 23 και 44 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στο κέντρο του Ηρακλείου χθες, Πέμπτη (19/11), έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο διαφορετικές κατοικίες, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά σχεδόν 8 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βρέθηκαν επίσης τέσσερις ζυγαριές, οι οποίες κατασχέθηκαν.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω.
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