Snapshot Απόψε, από τις 23:30 έως τις 05:30 του Σαββάτου 21/11, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Δυτικά, μεταξύ των κόμβων Κ6 και Κ5.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Δυτικά θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του κόμβου Κ6 και της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ανατολικά της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού θα διεξάγεται κανονικά κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο αποκλεισμός γίνεται λόγω εργασιών για το έργο Flyover στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων θα πραγματοποιηθεί απόψε σε τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το Flyover.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας, από τις 23.30 απόψε μέχρι τις 05:30 του Σαββάτου (21/11) θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Συγκεκριμένα:

Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Διαβάστε επίσης