Snapshot Η 29χρονη κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο στη Βάρη ενώ διέσχιζε διάβαση πεζών.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας και στη συνέχεια σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο του ατυχήματος παρείχαν πρώτες βοήθειες μέλη της ιδιωτικής ασφάλειάς της, οδηγοί και περαστικοί.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με την 29χρονη να εκτινάσσεται περίπου 30 μέτρα από το σημείο της παράσυρσης.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος και τη συμπεριφορά του οδηγού. Snapshot powered by AI

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 29χρονη κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο το πρωί της Πέμπτης (19/11), στη Βάρη, ενώ είχε βγει για τζόκινγκ.

Η νεαρή γυναίκα υπέστη πολλαπλά τραύματα από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00, στη λεωφόρο Ευελπίδων, στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Καλύμνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 29χρονη επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν από τη Βάρη προς το Κορωπί, φέρεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της και την παρέσυρε.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκτιναχθεί σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο. Ο οδηγός του οχήματος την άφησε τραυματισμένη στο οδόστρωμα, ενώ η κατάστασή της κρίθηκε αρχικά σοβαρή λόγω των πολλαπλών τραυματισμών της.

Η ιδιωτική ασφάλεια και οι πρώτες βοήθειες

Την ώρα του ατυχήματος, η 29χρονη δεν ήταν μόνη της, καθώς σε κοντινή απόσταση την ακολουθούσαν άτομα της ιδιωτικής της ασφάλειας, με ένα βαν και μία μοτοσικλέτα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε αποκλειστικά το ΕΡΤnews καταγράφονται οι πρώτες στιγμές μετά την παράσυρση. Στα πλάνα διακρίνονται άνθρωποι να κινούνται γρήγορα προς το σημείο του ατυχήματος, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στην τραυματισμένη γυναίκα.

Μεταξύ αυτών εκτιμάται ότι βρίσκονταν μέλη της ιδιωτικής ασφάλειάς της, τα οποία είχαν αντιληφθεί τι είχε συμβεί, αλλά και οδηγοί που σταμάτησαν τα οχήματά τους στη μέση του δρόμου, καθώς και περαστικοί που έσπευσαν να συνδράμουν.

Η μεταφορά στο Ασκληπιείο και η νοσηλεία εκτός κινδύνου

Αμέσως μετά το τροχαίο, η 29χρονη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου οι γιατροί τής παρείχαν τις πρώτες ιατρικές φροντίδες. Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της, αποφασίστηκε η διακομιδή της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων.

Εκεί εξακολουθεί να νοσηλεύεται ως πολυτραυματίας, ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί της Τροχαίας αναλαμβάνουν την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες το αυτοκίνητο παρέσυρε την 29χρονη στη διάβαση πεζών.

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