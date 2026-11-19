Snapshot Η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, τραυματίστηκε σε τροχαίο ενώ έκανε τζόκινγκ στη Βούλα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Υγεία».

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας ως πολυτραυματίας και στη συνέχεια ζήτησε τη μεταφορά της στο «Υγεία».

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις Αρχές.

Το περιστατικό φέρνει στη μνήμη το θανατηφόρο τροχαίο του Γιώργου Βακάκη, που είχε προκαλέσει θανάτους στην οικογένεια Πατμανόγλου. Snapshot powered by AI

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Υγεία» νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη των Jumbo, μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε το πρώι της Πέμπτης στην περιοχή της Βούλας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Χριστίνα Βακάκη τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ στην περιοχή. Αρχικά μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο στο Ασκληπίειο Βόυλας πολυτραυματίας σε σχετικά καλή κατάσταση. Μόλις οι γιατροί σταθεροποίησαν την κατάσταση της υγείας της, η ίδια ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου και παραμένει νοσηλευόμενη, εκτός κινδύνου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από τις Αρχές.

Δίχως να το θέλει κανείς, η συγκεκριμένη περίπτωση επαναφέρει στις μνήμες την περίπτωση του Γιώργου Βακάκη, ο οποίος οδηγώντας μια Porsche έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και χτύπησε πάνω στο αυτοκίνητο που είχε σταματήσει σε πάρκινγκ της Αθηνών - Λαμίας, στο οποίο επέβαινε η οικογένεια του Υπάτιου Πατμανόγλου. Τότε την ζωή τους έχασαν τόσο ο Γιώργος Βακάκης και ο συνεπιβάτης του Ανδρεάς Γεωργακόπουλος, όσο και η η Αποστολία Πατμανόγλου και ο τρίχρονος γιος της ΠΑύλος.

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