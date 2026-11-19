Snapshot Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη και προκάλεσε κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρά τραύματα στους δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας.

Υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα στη Λεωφόρο Λαυρίου λόγω του τροχαίου.

Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11) στη Λεωφόρο Λαυρίου, στην περιοχή της Κερατέας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων Aρχών.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα βγήκε από την πορεία της και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε δέντρο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά και οι δύο αναβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Το τροχαίο έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στη διέλευσή τους από το σημείο.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και διερευνώνται.