Snapshot Συνελήφθη 62χρονος στη Χίο που εγκατέλειψε τραυματισμένο δικυκλιστή μετά από τροχαίο με το φορτηγό του.

Το ατύχημα συνέβη όταν το φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοποδήλατο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 56χρονου οδηγού.

Ο 62χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και απομακρύνθηκε από το σημείο πριν εντοπιστεί από τις αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και η προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χίου. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 62χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Χίο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με το φορτηγό του και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο, αφήνοντας πίσω τραυματισμένο έναν 56χρονο δικυκλιστή.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες στο νησί, όταν το φορτηγό που οδηγούσε ο 62χρονος συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με μοτοποδήλατο στο οποίο επέβαινε ο 56χρονος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χίου διαπίστωσαν ότι ο 62χρονος δεν παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος, αλλά απομακρύνθηκε με το όχημά του.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου και τις ευθύνες των εμπλεκομένων έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Χίου.