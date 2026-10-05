Τρόμος σε παραλία της Τουρκίας: Χταπόδι «κόλλησε» πάνω σε παιδί - Ορατά τα σημάδια στο κορμί του

Μία οδυνηρή όσο και τρομακτική εμπειρία είχε ένα παιδί, ενώ κολυμπούσε, όταν δέχθηκε επίθεση από ένα τεράστιο χταπόδι.

Ο ανήλικος Ρώσος βρισκόταν για διακοπές στην Τουρκία, και ενώ ήταν στη θάλασσα, ξαφνικά «κόλλησε» πάνω του ένα χταπόδι.

Πλάνα δείχνουν τις απεγνωσμένες προσπάθειες να απομακρύνουν το χταπόδι από το σώμα του παιδιού. Όταν τελικά καταφέρνουν να το απαγκιστρώσουν είναι εμφανή τα σημάδια από τις βεντούζες στο σώμα του παιδιού, που χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.