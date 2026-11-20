Snapshot Η 80χρονη οδηγός του αυτοκινήτου έκανε αναστροφή στη Λεωφόρο Αιαντείου, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πορεία της μοτοσικλέτας και να προκληθεί η σύγκρουση.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να βρεθεί κάτω από το αυτοκίνητο και ο δεύτερος επιβάτης να εκσφενδονιστεί στο οδόστρωμα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν το περιστατικό για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στη Σαλαμίνα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό των αναβατών.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 22:00, στη Λεωφόρο Αιαντείου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 80χρονη οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή, προκειμένου να κατευθυνθεί προς πρατήριο καυσίμων.

Ωστόσο, κατά την εκτέλεση του ελιγμού, φέρεται να βρέθηκε στην πορεία της διερχόμενης μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Το βίντεο του CretaOne αποτυπώνει τη στιγμή του ατυχήματος, αναδεικνύοντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Από τη δύναμη της σύγκρουσης, ο οδηγός της μηχανής βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ ο δεύτερος επιβαίνων εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα.

Και οι δύο αναβάτες υπέστησαν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.