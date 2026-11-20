Snapshot Ο Φίλιπ Γιανγκ νάρκωνε τη σύζυγό του Τζοάν Γιανγκ και προσκαλούσε άνδρες να τη βιάσουν χωρίς τη συναίνεσή της επί 13 χρόνια.

Τέσσερις άνδρες καταδικάστηκαν για σεξουαλική κακοποίηση της Τζοάν, ενώ ο Φίλιπ Γιανγκ παραδέχθηκε δεκάδες εγκλήματα, όπως βιασμούς και χορήγηση κατασταλτικών ουσιών.

Η κακοποίηση οργανώθηκε μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, με τον Φίλιπ να παρουσιάζει τη σεξουαλική δραστηριότητα ως κοινή φαντασίωση του ζευγαριού, ενώ η Τζοάν ήταν ανίκανη να αντιδράσει λόγω των ναρκωτικών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2023 όταν η Τζοάν συνειδητοποίησε τι συνέβαινε, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα το 2024 με βάση ηλεκτρονικά στοιχεία και επιστημονικές εξετάσεις δειγμάτων μαλλιών.

Η Τζοάν Γιανγκ ζήτησε δημόσια την ενίσχυση της νομοθεσίας για τη συναίνεση, τονίζοντας ότι αυτή πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από το ίδιο το πρόσωπο. Snapshot powered by AI

Μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που προκαλεί αποτροπιασμό στη Βρετανία ήρθε στο φως μέσα από τη δικαστική διαδικασία στο Γουίντσεστερ, με θύμα την 49χρονη Τζοάν Γιανγκ. Ο πρώην σύζυγός της, Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος των Συντηρητικών στο Σουίντον, τη νάρκωνε συστηματικά και προσκαλούσε άνδρες που γνώριζε μέσω διαδικτύου στο σπίτι τους, προκειμένου να τη βιάσουν και να την κακοποιήσουν σεξουαλικά, χωρίς εκείνη να έχει γνώση ή να έχει συναινέσει.

Η δράση του εκτεινόταν σε διάστημα περίπου 13 ετών, με την υπόθεση να θυμίζει έντονα εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, καθώς και στις δύο περιπτώσεις οι σύζυγοι χρησιμοποιούσαν ουσίες για να αδρανοποιήσουν τις γυναίκες τους και να τις καταστήσουν ανίκανες να αντιδράσουν.

Στις 19 Νοεμβρίου, τέσσερις άνδρες κρίθηκαν ένοχοι από το δικαστήριο για αδικήματα που περιλαμβάνουν βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση της Τζοάν Γιανγκ. Ο Φίλιπ Γιανγκ είχε ήδη παραδεχθεί δεκάδες εγκληματικές πράξεις σε βάρος της πρώην συζύγου του, μεταξύ των οποίων βιασμούς, χορήγηση ουσιών με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικών αδικημάτων και παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής.

Η Τζοάν Γιανγκ αποφάσισε να παραιτηθεί από το δικαίωμα της ανωνυμίας της και να μιλήσει δημόσια για όσα έζησε, επιδιώκοντας να ενθαρρύνει και άλλες γυναίκες που έχουν υποστεί αντίστοιχη κακοποίηση να καταγγείλουν τους δράστες.

Πώς ο Φίλιπ Γιανγκ οργάνωνε την κακοποίηση

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Φίλιπ Γιανγκ χρησιμοποιούσε ιστοσελίδες γνωριμιών και διαδικτυακές πλατφόρμες, για να προσεγγίζει άνδρες και να τους προσκαλεί στο σπίτι του. Παρουσίαζε τη σεξουαλική δραστηριότητα ως κοινή φαντασίωση του ζευγαριού, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η σύζυγός του συμμετείχε συναινετικά.

Στην πραγματικότητα, όμως, η Τζοάν δεν γνώριζε τι συνέβαινε. Ο σύζυγός της πρόσθετε ηρεμιστικές ουσίες στα ποτά της, με αποτέλεσμα να χάνει τις αισθήσεις της ή να βρίσκεται σε κατάσταση σύγχυσης και αδυναμίας αντίδρασης. Στη συνέχεια, επέτρεπε σε άλλους άνδρες να εισέρχονται στην κρεβατοκάμαρά τους και να προχωρούν σε σεξουαλικές πράξεις εις βάρος της.

Η κακοποίηση καταγραφόταν σε βίντεο, ενώ ο Γιανγκ είχε επίσης δημοσιεύσει εκατοντάδες προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο της συζύγου του χωρίς τη συγκατάθεσή της. Το υλικό αυτό, μαζί με τις ηλεκτρονικές συνομιλίες του, αποτέλεσε σημαντικό μέρος των αποδεικτικών στοιχείων της αστυνομικής έρευνας.

Η στιγμή που αποκαλύφθηκε η αλήθεια

Η Τζοάν άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά το 2023, όταν ξύπνησε και συνειδητοποίησε ότι ένας άγνωστος άνδρας βρισκόταν στο υπνοδωμάτιό της. Μέχρι τότε πίστευε ότι είχε μια φυσιολογική συζυγική ζωή και δεν γνώριζε ότι ο άνδρας που εμπιστευόταν περισσότερο είχε οργανώσει επί χρόνια την κακοποίησή της.

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024, όταν οι αρχές εντόπισαν ύποπτο διαδικτυακό υλικό που συνδεόταν με τον Φίλιπ Γιανγκ. Η εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών του αποκάλυψε βίντεο, φωτογραφίες και συνομιλίες που έφεραν στο φως την έκταση των εγκλημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η επιστημονική εξέταση δειγμάτων μαλλιών της Τζοάν, η οποία έδειξε έκθεση σε κατασταλτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων η ζολπιδέμη και η κεταμίνη.

Η σύνδεση με την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό

Η υπόθεση της Τζοάν Γιανγκ παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, η οποία συγκλόνισε τη Γαλλία και τη διεθνή κοινή γνώμη. Και στην περίπτωση της Πελικό, ο σύζυγός της, Ντομινίκ, τη νάρκωνε και προσκαλούσε άνδρες να τη βιάσουν ενώ εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση αναισθησίας.

Μάλιστα, οι Βρετανοί ερευνητές επικοινώνησαν με την ομάδα των Γάλλων αστυνομικών που είχε εργαστεί στην υπόθεση Πελικό, αξιοποιώντας την εμπειρία της για την εξέλιξη της έρευνας. Στην ανάλυση των δειγμάτων μαλλιών της Τζοάν συμμετείχε επίσης ο ειδικός επιστήμονας που είχε συνεισφέρει στη γαλλική υπόθεση.

Το μήνυμα της Τζοάν μετά τις καταδίκες

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η Τζοάν Γιανγκ μίλησε έξω από το δικαστήριο του Γουίντσεστερ, εκφράζοντας ανακούφιση για την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά και την ελπίδα ότι η δικαίωση αυτή θα βοηθήσει και άλλες γυναίκες.

Υπογράμμισε ότι η κακοποίηση της στέρησε τη ζωή που γνώριζε μέχρι τότε και ότι η προδοσία από τον άνθρωπο που εμπιστευόταν περισσότερο ήταν εξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστεί.

Παράλληλα, έθεσε με έμφαση το ζήτημα της συναίνεσης, ζητώντας να εξεταστεί η ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας. Όπως επισήμανε, η συναίνεση πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από το ίδιο το πρόσωπο και δεν μπορεί να δίνεται από κάποιον άλλον για λογαριασμό του.

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