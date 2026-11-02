Υπόθεση Πελικό στη Βρετανία: Άνδρας νάρκωνε και βίαζε με αγνώστους τη σύζυγό του

Οι φωτογραφίες που συγκέντρωσε η αστυνομία με την κακοποίηση της γυναίκας ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Υπόθεση Πελικό στη Βρετανία: Άνδρας νάρκωνε και βίαζε με αγνώστους τη σύζυγό του

Unsplash

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Άνδρας στη Βρετανία νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 20 χρόνια, προσκαλώντας αγνώστους να συμμετάσχουν στην κακοποίηση.
  • Στο κινητό του βρέθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο που τεκμηριώνουν τη βία, χρησιμοποιούμενα ως αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο.
  • Εννέα άνδρες δικάζονται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της γυναίκας, με τον σύζυγο να έχει δηλώσει ένοχος για περίπου 60 κατηγορίες.
  • Ορισμένοι κατηγορούμενοι συνεργάζονταν με τον σύζυγο για να χορηγούν ουσίες στη γυναίκα ώστε να την αποχαυνώνουν πριν την κακοποίηση.
  • Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια υπόθεση που εκδικάζεται στη Βρετανία μέσα σε λίγες ημέρες.
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Ένας άνδρας στη Βρετανία νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για περισσότερα από 20 χρόνια και προσκαλούσε αγνώστους να συμμετάσχουν σε μία υπόθεση που θυμίζει έντονα την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία.

Ο άνδρας είχε στο κινητό του τηλέφωνο περισσότερες ένα εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο από την κακοποίησή της, όπως κατατέθηκε σήμερα στο δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση αυτή.

Σο δικαστήριο του Μάντσεστερ δικάζονται εννέα άνδρες, κατηγορούμενοι για διάφορα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της γυναίκας, η οποία έμαθε για την σεξουαλική κακοποίησής της από τους αστυνομικούς τον Οκτώβριο του 2025 όταν συνέλαβαν τον σύζυγό της. Ο σύζυγος, ηλικίας περίπου 60 ετών, δεν κατονομάζεται προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα του θύματος.

Ο σύζυγος βιντεοσκοπούσε και μοιραζόταν φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο και σε διάφορες εφαρμογές, «με άλλους άνδρες με τις ίδιες αντιλήψεις» είπε η εισαγγελέας Λουίζ Όουκλι. Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνωμοτούσαν επί χρόνια μαζί του για να χορηγεί διάφορες ουσίες στη γυναίκα, προκειμένου να την κακοποιεί. Στη συνέχεια, από το 2023 και μετά, ο σύζυγος άρχισε να τους προσκαλεί στο σπίτι της οικογένειας όπου βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του και τους άλλους άνδρες να κακοποιούν την αναίσθητη γυναίκα.

Gisele Pelicot

Η Ζιζέλ Πελικό

Associated Press

Η εισαγγελέας εξήγησε στους ενόρκους ότι το κινητό τηλέφωνο του 60χρονου, που κατασχέθηκε μετά τη σύλληψή του, ισοδυναμούσε με ομολογία των πράξεών του αφού περιείχε «βάρβαρες» εικόνες, ορισμένες από το 2004. «Υπήρχαν περισσότερες από 1 εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν την κακοποίηση της συζύγου, όχι μόνο από τον ίδιο αλλά και από άλλους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σήμερα στο εδώλιο», πρόσθεσε.

Ο σύζυγος δήλωσε ένοχος τον Σεπτέμβριο για περίπου 60 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτήν της χορήγησης μιας ουσίας με σκοπό «να την αποχαυνώσει ή να την ελέγξει». Άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι δήλωσαν επίσης ένοχοι για διάφορα αδικήματα, όμως οι υπόλοιποι εννέα, ηλικίας από 28 μέχρι 70 ετών, αρνούνται τον βιασμό, τη σεξουαλική επίθεση και τη συνωμοσία για χορήγηση ουσιών. Μεταξύ αυτών είναι ένας γιατρός, ένας οδηγός ταξί, ένας εργαζόμενος σε πρακτορείο προσλήψεων προσωπικού και ένας προμηθευτής οικοδομικών υλικών.

Αυτή είναι η δεύτερη παρόμοια υπόθεση που εκδικάζεται αυτές τις ημέρες στη Μεγάλη Βρετανία. Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε στο Γουίντσεστερ της νότιας Αγγλίας η δίκη τεσσάρων άλλων ανδρών.

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