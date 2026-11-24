Snapshot Ανώνυμες πηγές του Παλατιού αναφέρουν επιδείνωση της υγείας του βασιλιά Καρόλου και ενδεχόμενη παραίτησή του από το θρόνο.

Η τελετή στέψης του πρίγκιπα Γουίλιαμ αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο του 2024 και συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία.

Η επιδείνωση της υγείας του αποδίδεται σε οικογενειακά σκάνδαλα και εντάσεις εντός της βασιλικής οικογένειας.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει εκφράσει την επιθυμία για επανασύνδεση με την οικογένειά του, παρά τις εντάσεις με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Snapshot powered by AI

Νέα σενάρια παραίτησης του βασιλιά Καρόλου από τον θρόνο έρχονται στη δημοσιότητα, λόγω επιδείνωσης της υγείας του μετά την περιοδεία του στην Καραϊβική.

Δημοσίευμα του RadarOnline επικαλείται ανώνυμες πηγές από το περιβάλλον του Παλατιού, οι οποίες δηλώνουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι χειρότερα στην υγεία του απ’ όσο αφήνει να γίνει αντιληπτό το Παλάτι και αναμένεται σύντομα η παραίτησή του.

Ακόμα, υποστηρίζει ότι πίσω από τις επίσημες θετικές δηλώσεις για την περιοδεία υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με τις αντοχές του 78χρονου βασιλιά. Ανώνυμη πηγή είπε στο RadarOnline ότι «ο καθένας μπορεί να δει ότι δεν είναι καλά», ενώ άλλη πηγή ανέφερε ότι ο Βρετανός μονάρχης «πρόκειται να παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί. Απλώς δεν είναι ικανός για δουλειά».

Τα σενάρια για τη στέψη Γουίλιαμ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές τα ηνία του Παλατιού αναμένεται να αναλάβει ο πρωτότοκος γιος του, Γουίλιαμ. Μάλιστα, μία από τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα τοποθετεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο μέσα στο 2027, κάνοντας λόγο για μια τελετή στέψης με όλη την επισημότητα και τη μεγαλοπρέπεια που συνοδεύουν τη βρετανική μοναρχία.

Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει ακόμη καμία επίσημη ανακοίνωση.

Ο βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, ο οποίος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης για καλοήθη διόγκωση του προστάτη. Το Παλάτι δεν έχει δημοσιοποιήσει τον τύπο του καρκίνου, ενώ έχει ενημερώσει ότι ο μονάρχης συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία.

Τον Δεκέμβριο του 2025, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι ο βασιλιάς είχε ανταποκριθεί εξαιρετικά καλά στη θεραπεία και ότι οι γιατροί του εισηγήθηκαν τη μετάβαση σε προληπτικό στάδιο παρακολούθησης και φροντίδας.

Η επιδείνωση της υγείας του

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι λόγοι που έχουν επιδεινώσει την υγεία του είναι κυρίως οικογενειακοί, καθώς πολλά σκάνδαλα έχουν αναμείξει τη βασιλική οικογένεια το τελευταίο διάστημα.

Πρώτα ήταν ο αδερφός του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και οι αποκαλύψεις που συνδέονται με την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν, και μετά η πολυσυζητημένη επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία που έχει ενοχλήσει τον πρίγκιπα Γουίλιαμ ο οποίος και δεν έχει μιλήσει με τον αδερφό του.

Ο ίδιος ο πρίγκιπας Χάρι έχει δηλώσει ότι θέλει να τα ξαναβρεί με την οικογένειά του.

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