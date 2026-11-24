Με δυνατές αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα τα Κύπελλα Ευρώπης.

Στο Champions League η ΑΕΚ, μετά την πολύ καλή εμφάνιση στην Allwyn Arena κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αντιμετωπίζει σήμερα (22:00) εκτός έδρας την Κόμο.

Αμέτρητες αγορές προσφέρει το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής του Champions League Κόμο-ΑΕΚ, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις:

Κόμο-ΑΕΚ

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Η Κόμο να κερδίσει, Over 3.5 γκολ & Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Στην 5η αγωνιστική του Europa League, την Πέμπτη, στις 19:45, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Μίλαν και στις 22:00 ο ΟΦΗ φιλοξενεί στο Παγκρήτιο Στάδιο την Άντερλεχτ.

Στην 4η αγωνιστική του Conference League, την Πέμπτη, στις 22:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Δανία την Νόρντζελαντ.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης αμέτρητες αγορές και τις προωθητικές ενέργειες «Super Aλλαγή»*,«Boost Νίκης» *, «Στο Παρά 1» *, «Bet Builder Boost»* & «Bet Lock»*.

Βαλένθια-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ με «20 & Kάρφωσες»*

Στη Euroleague διεξάγεται η 14η αγωνιστική. Σήμερα, στις 21:30, ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με τη Βαλένθια και αύριο, στις 21:15, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στα καταστήματα Allwyn την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη Euroleague και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:

Βαλένθια-Παναθηναϊκός

Μ. Λεσόρτ 14+ συνολικοί πόντοι

Ν. Μίροτιτς 15+ συνολικοί πόντοι

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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