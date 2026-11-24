Snapshot Στην Κωνσταντινούπολη σήμανε συναγερμός μετά από αναφορές για λιοντάρι που κυκλοφορούσε ελεύθερο στην περιοχή Σαριγέρ.

Οι αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες με τη χρήση drones, θερμικών καμερών και παγίδων, χωρίς να εντοπίσουν λιοντάρι.

Η Νομαρχία ανακοίνωσε ότι το ζώο που εμφανιζόταν σε βίντεο δεν ήταν λιοντάρι ούτε άλλο μεγάλο αιλουροειδές.

Οι έρευνες έγιναν από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Διεύθυνση Προστασίας της Φύσης και η Χωροφυλακή, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών.

Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση και είναι έτοιμες να επανεξετάσουν την κατάσταση εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά από αναφορές ότι ένα λιοντάρι κυκλοφορούσε ελεύθερο στους δρόμους της πόλης.

Οι μαρτυρίες αυτοπτών που περιέγραφαν με έκπληξη την εμφάνιση του ζώου προκάλεσαν μεγάλη κινητοποίηση, με τις Αρχές να ξεκινούν επιχείρηση εντοπισμού του. Αρχικά, το δάσος του Μπελγράντ έκλεισε για τους επισκέπτες, ενώ ειδικά κλιμάκια πραγματοποίησαν πολύωρες έρευνες, κυρίως στην περιοχή Σαριγέρ. Ωστόσο, μετά την αναζήτηση του λιονταριού, το οποίο φερόταν να έχει διαφύγει από συγκρότημα κατοικιών, η αλήθεια αποκαλύφθηκε: το ζώο που καταγράφηκε στα βίντεο δεν ήταν λιοντάρι.

Στην επιχείρηση επιστρατεύτηκαν drones και θερμικές κάμερες, προκειμένου να ερευνηθεί εξονυχιστικά η περιοχή. Ο συναγερμός για την παρουσία λιονταριού σήμανε στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης.

Μετά τις αναφορές για εμφάνιση λιονταριού στην περιοχή Σαριγέρ, δυνάμεις της χωροφυλακής, της αστυνομίας, κτηνίατροι και δημοτικοί αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες, χρησιμοποιώντας θερμικές κάμερες και λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα ασφαλείας.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε πέντε διαφορετικά σημεία. Πέντε drones χρησιμοποιήθηκαν για εναέριες σαρώσεις της περιοχής, ενώ στις χερσαίες επιχειρήσεις συμμετείχαν συνολικά 70 άτομα.

Η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι οι έρευνες στο πεδίο δεν απέδωσαν κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που να επιβεβαιώνει την παρουσία λιονταριού στην περιοχή. Μετά την ανακοίνωση των Αρχών, οι κάτοικοι του Σαριγέρ ανακουφίστηκαν.

Τι ανακοίνωσε η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης αναφέρονται τα εξής:

«Το βράδυ της 22ας Νοεμβρίου 2026, ελήφθη αναφορά για θέαση λιονταριού σε δασική έκταση πάνω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη συνοικία Ουσκουμρουκόι, στην περιοχή Σαριγέρ της Κωνσταντινούπολης.

Μετά την αναφορά, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση έρευνας στην περιοχή, με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Προστασίας της Φύσης και των Εθνικών Πάρκων, της Χωροφυλακής, της AFAD, καθώς και κτηνιατρικών υπηρεσιών του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης και του Δήμου Σαριγέρ.

Η περιοχή ερευνήθηκε από αέρος με τη χρήση drone εξοπλισμένου με θερμική κάμερα, αλλά και από το έδαφος από τα αρμόδια κλιμάκια. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν δολώματα και χρησιμοποιήθηκαν παγίδες-κάμερες με αισθητήρες κίνησης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών δεν εντοπίστηκε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που να επιβεβαιώνει την παρουσία λιονταριού στην περιοχή.

Μετά την εξέταση νέου βιντεοληπτικού υλικού από διαφορετικές γωνίες, το οποίο έφτασε στις υπηρεσίες μας στις 23 Νοεμβρίου 2026, διαπιστώθηκε ότι το ζώο που εμφανίζεται στα πλάνα δεν είναι ούτε λιοντάρι ούτε κάποιο άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς.

Με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών μας, αξιολογούμε με τη δέουσα προσοχή κάθε σχετική αναφορά και πραγματοποιούμε τους απαραίτητους ελέγχους σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς. Οι υπηρεσίες μας είναι έτοιμες να επανεξετάσουν την κατάσταση σε περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία».

Το χρονικό ενός... σαφάρι

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 22ας Νοεμβρίου, όταν κάτοικοι της περιοχής Ουσκουμρουκόι, στο Σαριγέρ της Κωνσταντινούπολης, ανέφεραν ότι είδαν ένα λιοντάρι να κινείται σε δασική έκταση κοντά σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι πληροφορίες ότι το ζώο ενδέχεται να είχε διαφύγει από συγκρότημα κατοικιών προκάλεσαν συναγερμό στις Αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό του.

Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν σε πέντε διαφορετικά σημεία. Συνολικά 70 άτομα συμμετείχαν στις χερσαίες επιχειρήσεις, με τη συνδρομή πέντε drones που πραγματοποίησαν εναέριες σαρώσεις με θερμικές κάμερες. Οι ομάδες χρησιμοποίησαν ακόμη δολώματα και κάμερες με αισθητήρες κίνησης, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν ίχνη του ζώου.

Η υπόθεση ξεκαθάρισε στις 23 Νοεμβρίου, όταν οι Αρχές εξέτασαν νέο βιντεοληπτικό υλικό από διαφορετικές γωνίες. Από την ανάλυσή του προέκυψε ότι το ζώο που είχε προκαλέσει την αναστάτωση δεν ήταν λιοντάρι ούτε κάποιο άλλο μεγάλο αιλουροειδές.

Turkish security and wildlife personnel are searching for an animal believed to be a lion, roaming loose in woodland north of Istanbul, the country's national parks authority said https://t.co/418nQvRwfN https://t.co/KIXjWLPQ0g — Reuters (@Reuters) November 23, 2026

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