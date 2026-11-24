Snapshot Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νάνων στο Ραμπάτ ξέσπασε άγρια συμπλοκή μεταξύ των ομάδων της Κολομβίας και του Μαρόκου.

Η ένταση προκλήθηκε κατά τους πανηγυρισμούς των Κολομβιανών μετά την ισοπαλία με τη γηπεδούχο ομάδα.

Η συμπλοκή κλιμακώθηκε σε γροθιές παρά την παρέμβαση του προπονητικού επιτελείου και της διαιτησίας.

Αστυνομικοί εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο για να διαλύσουν τη σύρραξη.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Νάνων διεξάγεται για πρώτη φορά στην Αφρική και ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 30 Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νάνων, που διεξάγεται στο Ραμπάτ, σημαδεύτηκε από σοκαριστικές εικόνες, καθώς ξέσπασε άγρια συμπλοκή μεταξύ παικτών των ομάδων της Κολομβίας και του Μαρόκου.

Το σκηνικό έντασης πυροδοτήθηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των παικτών της Κολομβίας μετά την ισοπαλία με την γηπεδούχο ομάδα, η οποία είχε ένα φάουλ κοντά στην περιοχή του πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα. Μερικοί από τους Κολομβιανούς παίκτες πανηγύρισαν απέναντι στους αντιπάλους τους, οι οποίοι αντέδρασαν αμέσως. Τα σπρωξίματα και οι αντεγκλήσεις γρήγορα κλιμακώθηκαν σε γροθιές.

Παρά την άμεση παρέμβαση του προπονητικού επιτελείου και της διαιτητικής ομάδας, η κατάσταση κλιμακώθηκε σε τέτοιο σημείο που αστυνομικοί αναγκάστηκαν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για να διαλύσουν τη συμπλοκή.

Μετά από αρκετά λεπτά έντασης, η συμπλοκή σταμάτησε, αν και οι εικόνες του περιστατικού έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δεύτερη έκδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Νάνων συγκεντρώνει 16 ομάδες και διεξάγεται για πρώτη φορά στην Αφρική. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου.