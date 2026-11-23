Snapshot Το κύκλωμα φαίνεται να χρησιμοποίησε εικονικά τιμολόγια για να αποκρύψει φορολογητέα έσοδα και να εισπράξει παράνομες επιστροφές φόρων.

Ο διευθυντής τραπεζικού υποκαταστήματος αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι ο ρόλος του ήταν μόνο διαβιβαστικός.

Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται στα 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων.

Τρεις γυναίκες κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Snapshot powered by AI

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους δύο τραπεζικά στελέχη, που υπηρετούσαν σε υποκαταστήματα στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική, καθώς και ένας διαχειριστής εταιρείας, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του «αχυρανθρώπου» στο κύκλωμα που ερευνάται για απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Οι τρεις κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε οργανωμένο δίκτυο οκτώ εταιρειών, μέσω του οποίου φέρεται να αποκρύπτονταν φορολογητέα έσοδα και να εισπράττονταν παράνομες επιστροφές φόρων με τη χρήση εικονικών τιμολογίων.

Ο διευθυντής τραπεζικού υποκαταστήματος στην Ανατολική Αττική, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν έχει πραγματοποιήσει καμία παράνομη συναλλαγή. Κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι η εμπλοκή του αφορά μόλις δύο από τις 199 περιπτώσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.

«Έστειλα τα χαρτιά στα κεντρικά και από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι. Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις», φέρεται να ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του και ότι οι λογαριασμοί ανοίχθηκαν νόμιμα.

Σήμερα απολογήθηκαν οι πρώτοι έξι από τους συνολικά 15 κατηγορουμένους της υπόθεσης, με τη ζημία για το Δημόσιο να υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, σε 28 εκατομμύρια ευρώ.

Τρεις γυναίκες κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται αύριο με τους υπόλοιπους εννέα κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και λογιστές, στους οποίους αποδίδεται κομβικός ρόλος στην οργάνωση και τη λειτουργία του κυκλώματος.

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