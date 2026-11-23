Snapshot Από τις 25 Νοεμβρίου διακόπτονται προσωρινά τα δρομολόγια του Προαστιακού στην Πάτρα λόγω εργασιών συντήρησης στον σταθμό Αγίου Διονυσίου.

Η αναστολή αφορά τις γραμμές Άγιος Ανδρέας – Ρίο (βόρειος κλάδος) και Άγιος Ανδρέας – Καμίνια (νότιος κλάδος), με επαναφορά μόνο του νότιου κλάδου από τις 28 Νοεμβρίου.

Η διακοπή στη βόρεια γραμμή θα διαρκέσει έως τις 4 Δεκεμβρίου, ενώ οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με λεωφορεία αντικατάστασης σε διαφορετικά σημεία στάσης.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τον ΟΣΕ και η Hellenic Train δεσμεύεται να ενημερώνει συνεχώς το κοινό για τις εξελίξεις και τις αλλαγές στα δρομολόγια.

Πληροφορίες για τα δρομολόγια και τις στάσεις των λεωφορείων παρέχονται στα εκδοτήρια εισιτηρίων, τηλεφωνικά στο 14511 και στην ιστοσελίδα της Hellenic Train. Snapshot powered by AI

Σημαντικές αλλαγές στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών της Πάτρας αναμένεται να προκαλέσει η προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας των τρένων του Προαστιακού, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Η διακοπή αφορά αρχικά και τις δύο σιδηροδρομικές γραμμές της πόλης, δηλαδή τη σύνδεση από τον Άγιο Ανδρέα προς το Ρίο, καθώς και το τμήμα από τον Άγιο Ανδρέα έως τα Καμίνια. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, η Hellenic Train έχει ανακοινώσει ότι θα διαθέσει λεωφορεία, τα οποία θα εκτελούν τα δρομολόγια που δεν θα πραγματοποιούνται με τρένα.

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, οι αλλαγές κρίθηκαν απαραίτητες εξαιτίας προγραμματισμένων παρεμβάσεων στη σιδηροδρομική υποδομή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγίου Διονυσίου. Οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης πραγματοποιούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ).

Ποιες γραμμές του Προαστιακού σταματούν και πότε επιστρέφουν τα τρένα

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Hellenic Train, η αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων θα ξεκινήσει στις 07:00 το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου και θα εφαρμοστεί αρχικά και στους δύο κλάδους του δικτύου.

Ειδικότερα, από τις 25 έως και τις 27 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιούνται καθόλου δρομολόγια με τρένα στις διαδρομές:

Βόρειος κλάδος: Άγιος Ανδρέας - Ρίο.

Νότιος κλάδος: Άγιος Ανδρέας - Καμίνια.

Από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου προβλέπεται μερική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καθώς τα τρένα θα επιστρέψουν κανονικά στον νότιο κλάδο, που συνδέει τον Άγιο Ανδρέα με τα Καμίνια.

Αντίθετα, η διακοπή των δρομολογίων στη βόρεια γραμμή, από τον Άγιο Ανδρέα έως το Ρίο, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

Κατά συνέπεια, οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη διαδρομή θα χρειαστεί να εξυπηρετηθούν με εναλλακτικό μέσο μεταφοράς για δέκα ημερολογιακές ημέρες, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει γνωστοποιήσει η εταιρεία.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα, τις οποίες υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), θα ισχύσουν προσωρινές τροποποιήσεις και αναστολές στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας, από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

Από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, ώρα 07:00, έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026:

Αναστέλλεται πλήρως η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων και στους δύο κλάδους του Προαστιακού Πάτρας:

Βόρειος κλάδος: Άγιος Ανδρέας – Ρίο.

Νότιος κλάδος: Άγιος Ανδρέας – Καμίνια.

Από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026:

Βόρειος κλάδος (Άγιος Ανδρέας– Ρίο): Η αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων παραμένει σε ισχύ.

Νότιος κλάδος (Άγιος Ανδρέας – Καμίνια): Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια επανέρχονται στην κανονική τους λειτουργία.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη διατήρηση της συγκοινωνιακής σύνδεσης κατά τη διάρκεια της αναστολής, η Hellenic Train θα δρομολογήσει λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα επηρεαζόμενα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλή διαχείριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και θα ενημερώσει το επιβατικό κοινό για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη σχετικά με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους εκδοτήρια εισιτηρίων, στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών 14511 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr.

Σημεία Επιβίβασης και Αποβίβασης

ΡΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Στάση

Αγγλική ονομασία

Σημείο επιβίβασης / αποβίβασης

Ρίο

Rio

Στάση στην λεωφόρο Ιπποκράτους και Ηρών Πολυτεχνείο

Καστελόκαμπος

Kastelokampos

Στάση στον Σιδηροδρομικό σταθμό

Μποζαΐτικα

Bozaitika

Στάση στην Διγενή Ακρίτα

Αγυιά Πατρών

Agyia Patron

Στάση στη διασταύρωση οδών Αγίων Κωνσταντίνου και Νοταρά

Παναχαϊκή

Panachaiki

Στάση έναντι της πλατείας Κύπρου

Πάτρα

Patra

Στάση στον Σιδηροδρομικό σταθμό Πατρών

Άγ. Ανδρέας

Ag. Andreas

Στάση στην Ακτή Δυμαίων και Παπαφλέσσα

ΚΑΜΙΝΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Στάση

Αγγλική ονομασία

Σημείο επιβίβασης / αποβίβασης

Καμίνια

Kaminia

Στάση στην πλατεία Καμινίων επί της Παλαιάς Ε.Ο

Τσουκαλαίικα

Tsoukaleika

Στάση έναντι του Ι.Ν Αγίου Χαραλάμπου

Βραχνέικα

Vrachneika

Στάση έναντι του Ι.Ν Αγίου Βασιλείου επί της Παλαιάς Ε.Ο

Μιντιλόγλι

Mintilogli

Στάση στην Παλαιά Ε.Ο Πατρών Πύργου

Παραλία Πατρών

Paralia Patron

Στάση στην Παλαιά Ε.Ο Πατρών Πύργου και Μπεκίρη

Ιτιές

Ities

Στάση στην πρώην ξύλινη αερογέφυρα

Ανθεία

Anthia

Στάση στη διασταύρωση οδών Ανθείας και Σουνίου

Άγ. Ανδρέας

Ag. Andreas

Στάση στην Ακτή Δυμαίων και Παπαφλέσσα