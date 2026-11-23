Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το σκάνδαλο της εξωσυζυγικής σχέσης του Τζένσεν Χουάνγκ με φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο, εκτιμώντας ότι δεν θα βλάψει μακροπρόθεσμα την καριέρα του.

Ο Χουάνγκ επανήλθε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia μετά από παρέμβαση του Τραμπ και ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, βασιζόμενο σε πληροφορίες από αμερικανικές κυβερνητικές πηγές, κατέληξε ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Χουάνγκ δεν έχει εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες και ότι η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του για την ευημερία της οικονομίας.

Η υπόθεση σχετίζεται με δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ, μία εκ των οποίων αφορούσε γυναίκα που φέρεται να είχε επαφές με το κινεζικό Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε τη Δευτέρα ότι το σκάνδαλο που ανάγκασε τον Τζένσεν Χουάνγκ να αποχωρήσει από την Nvidia, εξαιτίας μιας εξωσυζυγικής σχέσης με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές Αρχές υποπτεύονται ότι είναι κατάσκοπος της Κίνας, δεν πρόκειται να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

Ο Χουάνγκ επέστρεψε τη Δευτέρα στη θέση του επικεφαλής της Nvidia, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του, αφού ο Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, ασκώντας πιέσεις για την επανατοποθέτησή του.

Ερωτηθείς για την εξωσυζυγική σχέση που πυροδότησε την υπόθεση, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNBC, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Χουάνγκ θα βγει ακόμη πιο ισχυρός από αυτή τη δοκιμασία.

«Νομίζω ότι θα ξεκινήσει από ένα επίπεδο σχεδόν υψηλότερο από πριν», δήλωσε ο πρόεδρος. «Ζήτησε συγγνώμη για την απερισκεψία του, κάτι που ήταν ατυχές. Πιθανότατα αυτό ήταν που έδωσε τόσο μεγάλες διαστάσεις στην υπόθεση, επειδή το σεξ πουλάει».

«Νομίζω ότι τελικά μπορεί να αποδειχθεί θετικό. Δεν πιστεύω ότι θα μειωθεί καθόλου το κύρος του. Νομίζω ότι ο κόσμος σέβεται όσα πέρασε. Τα σέβεται», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ακόμη περισσότερο αναφερόμενος στο ζήτημα της εθνικής ασφάλειας, που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου.

Όπως δήλωσε στο CNBC, ο Χουάνγκ «δεν έκανε τίποτα παράνομο» και έχει «απαλλαγεί από τις κατηγορίες», παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την εσωτερική της έρευνα.

Οι δύο εξωσυζυγικές σχέσεις και οι υποψίες για κατασκοπεία

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα, αφού παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, με την οποία δεν έχει συγγενική σχέση.

Πρόκειται για επιχειρηματία την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι, κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, βρισκόταν σε επαφή με το κινεζικό Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η γυναίκα επιχειρούσε να επηρεάσει τον Χουάνγκ, ώστε η Nvidia να αυξήσει τις πωλήσεις προηγμένων μικροκυκλωμάτων της προς το Πεκίνο.

Μια δεύτερη εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με υφισταμένη του, είχε οδηγήσει το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia στην απόφαση να απομακρύνει τον Χουάνγκ από την εταιρεία που συνίδρυσε πριν από τρεις δεκαετίες.

Η αποχώρησή του προκάλεσε αντιδράσεις από κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας, τα οποία ζήτησαν την επαναφορά του.

Πολλά από τα στελέχη αυτά έχουν επωφεληθεί από ένα αμφιλεγόμενο σύστημα κυκλικής χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του οποίου η Nvidia έχει χορηγήσει κεφάλαια σε αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την αγορά μικροκυκλωμάτων της ίδιας της Nvidia.

Η παρέμβαση Τραμπ για την επιστροφή του Χουάνγκ

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε την επιστροφή του Χουάνγκ στην προηγούμενη θέση του, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα ήταν «η καλύτερη εξέλιξη για την εταιρεία, αλλά και για τις ΗΠΑ».

Το διοικητικό συμβούλιο του κολοσσού των ημιαγωγών ανταποκρίθηκε στις πιέσεις του.

Σε ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι αποφάσισε ομόφωνα την επανατοποθέτηση του Χουάνγκ, έπειτα από «μια σειρά συζητήσεων και συνεδριάσεων», οι οποίες έπεισαν τα μέλη του για την «ειλικρίνεια και την ικανότητά του να ηγείται» της εταιρείας.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της Nvidia, ο Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας την επαναφορά του διευθύνοντος συμβούλου «ορθή και ενδεδειγμένη απόφαση».

«Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στη NVIDIA, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας», έγραψε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς τον είχε διαβεβαιώσει πως το υπουργείο Δικαιοσύνης «δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα».

Τι αναφέρει η Nvidia για τον κίνδυνο εθνικής ασφάλειας

Από την πλευρά του, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι είχε λάβει «πληροφορίες από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών», οι οποίες το οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο Χουάνγκ δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

«Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επανατοποθέτησή του εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Κ. Τζόουνς.

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τζένσεν και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί του καθώς επιστρέφει στην ηγεσία της εταιρείας», πρόσθεσε.

Έτσι, παρά τις υποψίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για τη σχέση του Χουάνγκ με γυναίκα που φέρεται να είχε επαφές με τις κινεζικές υπηρεσίες ασφαλείας, η Nvidia αποφάσισε να τον επαναφέρει στην κορυφή της διοικητικής της πυραμίδας, με την ανοιχτή υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου.

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