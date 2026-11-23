Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε αστυνομικά λεωφορεία των ΜΑΤ στο στρατόπεδο «Νικολάου Ζορμπά» στον Γουδή.

Η πιθανή αιτία της πυρκαγιάς είναι μηχανική βλάβη, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο έκρηξης.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί.

Διεξάγεται έρευνα από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών και των συνθηκών της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) στις πυροσβεστικές αρχές, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αστυνομικά λεωφορεία των ΜΑΤ στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου «Νικολάου Ζορμπά», στην περιοχή του Γουδή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:20, στην οδό Κοκκινοπούλου, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξεκίνησε από ένα όχημα, προτού επεκταθεί σε γειτονικά λεωφορεία.

Ως πιθανή αιτία εξετάζεται η μηχανική βλάβη, ενώ αρχικές αναφορές έκαναν λόγο και για έκρηξη. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Aρχές.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα, προερχόμενοι από τον 4ο, τον 9ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και στη συνέχεια κατασβέστηκε, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Για τη διακρίβωση των συνθηκών και των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα στοιχεία από το σημείο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς ξεκίνησε η φωτιά και πώς επεκτάθηκε στα υπόλοιπα οχήματα.

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