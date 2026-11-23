Snapshot Σε αγώνα βόλεϊ γυναικών στη Ναύπακτο, φίλαθλος της Ομόνοιας χτύπησε με αεροβόλο όπλο την αρχηγό της ομάδας Κοροίβου.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ του αγώνα μεταξύ Κοροίβου και Ομόνοιας Ναυπάκτου.

Παρά το επεισόδιο, η ομάδα του Κοροίβου συνέχισε να αγωνίζεται και τελικά ηττήθηκε με σκορ 3-2.

Ο Κόροιβος καταδίκασε το περιστατικό και τόνισε τη δυσκολία διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων σε αθλητικές διοργανώσεις.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από σκληρή μάχη και ανατροπές, με όλα τα σετ να κρίνονται στις λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

Ένα πρωτοφανές περιστατικό κατήγγειλε η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Κοροίβου στο ματς στη Ναύπακτο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Κοροίβου με την αντίστοιχη ομάδα της Ομόνοιας Ναυπάκτου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φίλαθλος της Ομόνοιας, φέρεται να έβαλε με αεροβόλο όπλο που περιείχε πλαστικά σφαιρίδια κατά της αρχηγού της ομάδας του Κοροίβου. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ της αναμέτρησης.

Αγωνιστικά, η ομάδα του Κοροίβου γνώρισε την πρώτη της ήττα στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στην Ομόνοια Ναυπάκτου με σκορ 3-2.

Και οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη με τρομερές ανατροπές σε όλα τα σετ που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση του Κοροίβου για το περιστατικό:

«Την πρώτη της ήττα γνώρισε η ομάδα μας στην 4η Αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στην Ομόνοια Ναυπάκτου με σκορ 3-2. Και οι δύο ομάδες έδωσαν μια γενναία μάχη με τρομερές ανατροπές σε όλα τα σετ που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες που κλήθηκε η ομάδα μας να διαχειριστεί έπειτα από το 3ο σετ καθώς φίλαθλοι της Ομόνοιας Ναυπάκτου με χρήση κάποιου είδους αεροβόλου χτύπησαν την αρχηγό της ομάδας μας με πλαστικά σφαιρίδια,η ομάδα μας στάθηκε στο ύψος της και πάλεψε μέχρι και τον τελευταίο πόντο. Κρίμα να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά σε αθλητικές διοργανώσεις», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Κόροιβος.

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