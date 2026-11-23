Snapshot Ο πρώην Αμερικανός στρατηγός Μπεν Χότζες θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένο για ρωσική επίθεση, ειδικά στον αεροπορικό πόλεμο.

Η Ρωσία αναμένεται να στοχεύσει κρίσιμες υποδομές του ΝΑΤΟ, όπως λιμάνια, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές, με πυραύλους, drones και βόμβες ολίσθησης.

Σημαντικές αδυναμίες του ΝΑΤΟ είναι οι ελλείψεις σε αντιαεροπορικά πυρομαχικά και οι ανεπαρκείς στρατιωτικές ασκήσεις προσαρμοσμένες σε σύγχρονους πολέμους.

Οι σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις εκτιμούν ότι η Ρωσία πιθανόν θα εξαπολύσει επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εναντίον της Σουηδίας σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης.

Η σουηδική αμυντική στρατηγική εστιάζει στην προστασία κρίσιμων υποδομών, καθώς η πλήρης αντιαεροπορική κάλυψη της χώρας δεν είναι εφικτή. Snapshot powered by AI

Ο πρώην Αμερικανός στρατηγός Μπεν Χότζες εκτιμά ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένο για το ενδεχόμενο μιας ρωσικής επίθεσης. Ιδιαίτερα ανησυχητική θεωρεί την ανετοιμότητα της Συμμαχίας να αντιμετωπίσει έναν αεροπορικό πόλεμο με τη Ρωσία, όπως προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο σουηδικό τηλεοπτικό δίκτυο SVT.

Ο πρώην διοικητής των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στην Ευρώπη εκτιμά ότι η Μόσχα θα επιχειρούσε να πλήξει κρίσιμες υποδομές των χωρών του ΝΑΤΟ, αξιοποιώντας πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βόμβες ολίσθησης.

«Θα χρησιμοποιήσουν πυραύλους, drones και βόμβες ολίσθησης για να καταστρέψουν τις υποδομές μας και δεν πιστεύω ότι είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό», δήλωσε ο Χότζες.

«Φανταστείτε όσα συμβαίνουν κάθε βράδυ στην Οδησσό, το Κίεβο ή το Χάρκοβο. Μόνο που στη θέση αυτών των πόλεων θα βρίσκονται το Μπρεμερχάφεν στη Γερμανία, το Γκντανσκ στην Πολωνία ή η Ρίγα στη Λετονία. Αυτό ακριβώς θα συμβεί», προειδοποίησε.

Στο στόχαστρο της Ρωσίας λιμάνια, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές

Σύμφωνα με τον Χότζες, ιδιαίτερα ευάλωτες σε ενδεχόμενα ρωσικά πλήγματα θα ήταν οι στρατιωτικές οδοί ανεφοδιασμού και μεταφοράς δυνάμεων.

Όπως εξήγησε, η Ρωσία γνωρίζει ότι, σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ενισχύσει ταχύτατα τις χώρες της Βαλτικής, κυρίως μέσω θαλάσσιων μεταφορών.

Σε αυτό το πλαίσιο, λιμάνια όπως εκείνο του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους ρωσικών επιθέσεων. Αντίστοιχο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι σιδηροδρομικές γραμμές και οι γέφυρες που συνδέονται με τις συγκεκριμένες λιμενικές εγκαταστάσεις.

«Οι Ρώσοι γνωρίζουν ποια λιμάνια χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού και αυτά ακριβώς θα βάλουν στο στόχαστρο», υπογράμμισε.

Δύο σοβαρές αδυναμίες στην αμυντική ετοιμότητα του ΝΑΤΟ

Ο πρώην Αμερικανός στρατηγός εντοπίζει δύο βασικές αδυναμίες στην προετοιμασία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Η πρώτη αφορά τις σημαντικές ελλείψεις σε αντιαεροπορικά πυρομαχικά, τις οποίες συνδέει με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η δεύτερη σχετίζεται με τις στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ, τις οποίες θεωρεί ανεπαρκώς προσαρμοσμένες στις πραγματικές συνθήκες ενός σύγχρονου πολέμου.

«Οι ασκήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον όπου θα είμαστε εκτεθειμένοι σε ηλεκτρονικό πόλεμο, όπου θα δεχόμαστε κυβερνοεπιθέσεις και συμβατικά πλήγματα, την ώρα που θα προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τον Χότζες, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή διασυνοριακών στρατιωτικών ασκήσεων, με τη συμμετοχή όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων των εμπλεκόμενων χωρών.

Σουηδία: Φόβοι για ρωσικά πλήγματα με όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του SVT, οι σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις εκτιμούν ότι, σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, η Μόσχα πιθανότατα θα εξαπέλυε αρχικά επιθέσεις εναντίον της Σουηδίας με όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η Ρωσία να πραγματοποιήσει πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εναντίον της Σουηδίας ή κάποιου από τους συμμάχους μας», δήλωσε στο σουηδικό τηλεοπτικό δίκτυο η Σοφία Βέστερμαρκ, διοικήτρια συντάγματος αντιαεροπορικής άμυνας.

Για τον λόγο αυτό, η σουηδική αμυντική στρατηγική επικεντρώνεται στην προστασία συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και υποδομών ζωτικής σημασίας.

Όπως διευκρίνισε, η πλήρης αντιαεροπορική κάλυψη ολόκληρης της σουηδικής επικράτειας δεν είναι ούτε εφικτή ούτε προβλέπεται στον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας.

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