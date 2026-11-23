Snapshot Οι σχέσεις μεταξύ Νίκου Στραβελάκη και Κατερίνας Παπακωστοπούλου στο «10 Παντού» είναι τεταμένες με συχνές εντάσεις.

Την περασμένη Παρασκευή, οι δύο παρουσιαστές είχαν έντονη διαφωνία κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος μπροστά σε ομάδα και καλεσμένους.

Η διοίκηση του OPEN επέβαλε επίπληξη και ζήτησε τήρηση επαγγελματικής συμπεριφοράς από τους παρουσιαστές.

Η κρίση στη συνεργασία τους δεν είναι πρόσφατη, καθώς ο Νίκος Στραβελάκης είχε απουσιάσει νωρίτερα λόγω αδυναμίας συνεργασίας με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Παρά τις εντάσεις, το δίδυμο εμφανίστηκε κανονικά στην εκπομπή τη Δευτέρα χωρίς να αναφερθεί στα πρόσφατα γεγονότα. Snapshot powered by AI

Σε τεντωμένοι σχοινί φαίνεται ότι βρίσκονται οι σχέσεις του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου. Οι δύο παρουσιαστές του OPEN, που έχουν αναλάβει την ενημερωτική εκπομπή «10 Παντού», δεν μπορούν να βρουν ισορροπίες και οι εντάσεις πλέον ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Χαρακτηριστικά, την περασμένη Παρασκευή, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, οι τόνοι ανέβηκαν ιδιαίτερα μεταξύ των δύο οικοδεσποτών μπροστά μάλιστα στα έκπληκτα μάτια της ομάδας τους και των καλεσμένων.

Όπως ήταν αναμενόμενο ακολούθησε επίπληξη από τη διοίκηση του σταθμού, που τούς έχει διαμηνύσει ότι δεν θα δεχτούν τέτοιες συμπεριφορές και προβλήματα. Ωστόσο, η κρίση μεταξύ του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου είναι δύσκολο να εκτονωθεί όπως μαρτυρούν και άνθρωποι που τους γνωρίζουν καλά.

Η εν λόγω κατάσταση, φυσικά, δεν είναι καινούργια. Να υπενθυμίσουμε ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς, ο Νίκος Στραβελάκης απουσίαζε από το «10 Παντού» για κάποιες ημέρες κάνοντας γνωστό στη διοίκηση του OPEN ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με την τηλεοπτική του παρτενέρ.

Πάντως, το πρωί της Δευτέρας, το δίδυμο είπε την πρώτη καλημέρα της εβδομάδας, χωρίς να σχολιάζει ή να αφήνει υπονοούμενα για όσα έγιναν.

Διαβάστε επίσης