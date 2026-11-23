Εκατοντάδες σχολεία στην Γερμανία δέχθηκαν το πρωί της Δευτέρας απειλητικά μέιλ για τοποθέτηση βόμβας, την ώρα που οι αρχές της Δανίας ανακοίνωσαν ότι διερευνούν παρόμοιες απειλές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, η αστυνομία του Φράιμπουργκ, μια πόλη στη νοτιοδυτική Γερμανία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι: «Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, οι απειλές εστάλησαν μέσω μέιλ σε περισσότερα από 450 σχολεία σε όλη τη χώρα».

Άγνωστο είναι ποιος είναι ο αποστολέας των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία είχαν όλα το ίδιο περιεχόμενο και τίτλο: «Ο θάνατος σε περιμένει». Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι ερευνητές δεν θεωρούν αξιόπιστες τις απειλές.

Απειλές για βόμβες και σε σχολεία στην Δανία

Περίπου την ίδια ώρα, οι αρχές της Δανίας ανακοίνωσαν ότι διερευνούν απειλές για βόμβες που εστάλησαν σε διάφορα σχολεία σε ολόκληρη την χώρα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Οι απειλές αφορούσαν σχολικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα και εκτιμούμε ότι είναι αβάσιμες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Κοπεγχάγης, διευκρινίζοντας ότι οι απειλές διατυπώθηκαν μέσω e-mail. «Κατανοούμε απολύτως ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις κοινότητες, τις υπηρεσίες πρόληψης και πολλά σχολεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πρόσθεσε ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει λόγος εκκένωσης σχολικών μονάδων ή εφαρμογής έκτακτων μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με αρκετά σχολεία και δήμους, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από ψευδείς απειλές για τοποθέτηση βομβών σε σχολεία και αεροσκάφη, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ, περιστατικά που ενδέχεται να αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας υβριδικού πολέμου, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, περισσότερα από 10 σχολεία εκκενώθηκαν στην Ισπανία έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας, ενώ νωρίτερα τον Νοέμβριο είχαν εκκενωθεί σχολεία στην Ιταλία, αφού έλαβαν απειλές για τοποθέτηση βόμβας.

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