Snapshot Τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα κατανομής φορτίου της Delta Air Lines προκάλεσε καθυστερήσεις σε περισσότερες από 1.000 πτήσεις στις ΗΠΑ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα, με καθυστερήσεις στο 58% των πτήσεων της Delta.

Η Delta χρησιμοποίησε χειροκίνητες διαδικασίες για την ασφαλή αναχώρηση των πτήσεων μέχρι να αποκατασταθεί το σύστημα.

Το περιστατικό δεν οφειλόταν σε κυβερνοεπίθεση σύμφωνα με την εταιρεία.

Περίπου το 70% των αλλαγών στις πτήσεις της Κυριακής οφείλονταν στη δυσλειτουργία του συστήματος, ενώ το υπόλοιπο σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ προκάλεσε την Κυριακή ένα τεχνικό πρόβλημα σε σύστημα της Delta Air Lines, επηρεάζοντας περισσότερες από 1.000 πτήσεις σε όλη την χώρα, λίγες ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, όταν εκατομμύρια Αμερικανοί ετοιμάζονται να ταξιδέψουν.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Ατλάντα, έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Associated Press, η αναστάτωση προκλήθηκε από δυσλειτουργία στο αυτοματοποιημένο σύστημα που χρησιμοποιεί η αεροπορική εταιρεία για τον υπολογισμό του βάρους και της κατανομής του φορτίου στα αεροσκάφη πριν αυτά απογειωθούν.

Ο υπολογισμός του βάρους και της ισορροπίας ενός αεροσκάφους αποτελεί κρίσιμο μέρος των προετοιμασιών πριν από την αναχώρηση του αεροπλάνου, καθώς μέσω αυτής της διαδικασίας διασφαλίζεται ότι βρίσκεται ενός των προβλεπόμενων ορίων. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η υπέρβαση του ορίου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δομική ακεραιότητα του αεροσκάφους.

Η τεχνική βλάβη ανάγκασε τη Delta να χρησιμοποιήσει χειροκίνητες διαδικασίες για να εξασφαλίσει την ασφαλή αναχώρηση των πτήσεων.

Σε ανακοίνωση της, η εταιρεία ανέφερε ότι το αυτοποιημένο σύστημα λειτουργεί πλέον κανονικά, ενώ ευχαρίστησε τους επιβάτες για την κατανόηση και την υπομονή τους, καθώς και τους εργαζομένους της για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διαχείριση της κατάστασης.

Η εταιρεία διευκρίνισε επίσης ότι, με βάση τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της, το περιστατικό δεν οφειλόταν σε κυβερνοεπίθεση.

Επηρεάστηκε το 58% των πτήσεων της Delta

Το μέγεθος της αναστάτωσης αποτυπώθηκε από τα δεδομένα της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, περίπου το 58% των πτήσεων της Delta παρουσίασαν καθυστερήσεις, ενώ το 6% των προγραμματισμένων αναχωρήσεων ακυρώθηκε.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι περίπου το 70% των αλλαγών στις προγραμματισμένες πτήσεις της Κυριακής οφείλονταν στην δυσλειτουργία στο σύστημα αυτοματοποίησης, ενώ το υπόλοιπο οφειλόταν στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα, όπου οι καθυστερήσεις αφορούσαν το 58% των αναχωρήσεων της Delta και περίπου το 50% των αφίξεων.

Η χρονική στιγμή του τεχνικού προβλήματος επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς οι ΗΠΑ εισέρχονται σε μια περίοδο αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών.

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