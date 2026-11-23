Μια γυναίκα περπατά κάτω από τον πίνακα αναχωρήσεων, στον οποίο αναγράφονται οι ακυρώσεις πτήσεων, κατά τη διάρκεια των γενικών απεργιακών κινητοποιήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαβεντέμ στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

Snapshot Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δεν θα δέχεται πτήσεις για 14 ώρες λόγω απεργίας του προσωπικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η απεργία πραγματοποιείται ως διαμαρτυρία κατά των μέτρων λιτότητας της βελγικής κυβέρνησης και επηρεάζει και το αεροδρόμιο Σαρλερουά.

Οι πτήσεις ακυρώνονται και οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες για πληροφορίες.

Η απεργία προκαλεί επίσης προβλήματα στις μεταφορές, τα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες και την αποκομιδή απορριμμάτων σε όλη τη χώρα.

Η εταιρεία Skeyes ζήτησε νομοθετική ρύθμιση για έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με απεργίες, καθώς η κινητοποίηση ανακοινώθηκε ξαφνικά. Snapshot powered by AI

Παραλύουν οι αερομεταφορές στο Βέλγιο εξαιτίας της απεργιακής κινητοποίησης σε εθνική κλίμακα για τα μέτρα λιτότητας. Πτήσεις ακυρώνονται στα αεροδρόμια των Βρυξελλών.

Ο οργανισμός ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes τόνισε δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την παροχή των υπηρεσιών του το διάστημα από τις 08:00 ώρα Ελλάδας ως τις 22:00 , διότι μέρος του προσωπικού του συμμετέχει στην απεργία. Θα παρέχονται μόνο απόλυτα απαραίτητες υπηρεσίες σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και άλλες κρίσιμες πτήσεις.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι όλες οι πτήσεις θα ακυρωθούν στο διάστημα των 14 ωρών της απεργίας. Παράλληλα και το αεροδρόμιο Βρυξέλλες Σ. Σαρλερουά δήλωσε ότι κανένα αεροσκάφος δεν θα μπορεί να απογειωθεί ή να προσγειωθεί.

Οι επιβάτες περνούν μπροστά από έναν πίνακα που ενημερώνει για ακυρώσεις πτήσεων λόγω γενικής απεργίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαβεντέμ των Βρυξελλών, την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 AP

Οι ταξιδιώτες που επρόκειτο να επιβιβαστούν σε σημερινές πτήσεις κλήθηκαν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες για ελέγξουν την κατάσταση των πτήσεών τους. Το προσωπικό της υπηρεσίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας συμμετέχει στην απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πολιτικές λιτότητας της βελγικής κυβέρνησης.

Συνδικάτα επιχειρηματολογούν ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα με υπερβολικό βάρος για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και ευάλωτα μέλη της κοινωνίας. Σχεδιάζεται σε μερικές ώρες μεγάλη διαδήλωση στις Βρυξέλλες.

Πέρα από τις αερομεταφορές, εκτεταμένα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν επίσης οι μεταφορές και οι συγκοινωνίες σε όλη τη χώρα, τα σχολεία, και δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής απορριμμάτων.

Αερομεταφορείς και αεροδρόμια επέκριναν το ότι η ξαφνική απεργία θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στο επιβατικό κοινό, πέρα από τη ζημία που θα τους προκαλέσει. Η Skeyes σημείωσε πως η απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να συμμετάσχουν στην απεργία την κατέλαβε εξαπίνης: ενημερώθηκε μόλις προχθές Σάββατο το πρωί. Η εταιρεία ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε να ενημερώνεται πιο έγκαιρα για κινητοποιήσεις στο εξής.