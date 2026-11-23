Snapshot Σοβαρή βλάβη στο αποχετευτικό δίκτυο του Περάματος προκλήθηκε από καθίζηση και μετατόπιση του κεντρικού αγωγού λυμάτων σε βάθος πέντε μέτρων.

Η βλάβη αποδίδεται σε φυσιολογική φθορά του αγωγού 25 ετών και στη συνεχή διέλευση βαρέων οχημάτων στην περιοχή.

Η ΕΥΔΑΠ έχει αναλάβει την αποκατάσταση, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως την Τετάρτη, με προσωρινή παράκαμψη των λυμάτων προς την Ψυττάλεια.

Το Πολεμικό Ναυτικό άνοιξε προσωρινά τις πύλες του Ναυστάθμου στο Σχιστό και Πέραμα για να διευκολύνει την κυκλοφορία και να αποφορτίσει το οδικό δίκτυο.

Ο δήμαρχος Περάματος τόνισε την ανάγκη αντικατάστασης του παλιού δικτύου και υπογράμμισε την έλλειψη εναλλακτικής οδικής πρόσβασης, προτείνοντας την κατασκευή τούνελ για τη Σαλαμίνα. Snapshot powered by AI

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκληθεί στο Πέραμα μετά τη σοβαρή βλάβη που έχει υποστεί το αποχετευτικό σύστημα της περιοχής, αφού ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων υπέστη καθίζηση και μετατόπιση σε βάθος περίπου πέντε μέτρων.

Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο η κατάσταση για τους κατοίκους είναι αρκετά δύσκολη, καθώς στην περιοχή υπάρχει έντονη δυσοσμία, ενώ υπήρξε κίνδυνος υποχώρησης του οδοστρώματος, αλλά και επιστροφής λυμάτων στις κατοικίες της περιοχής.

Την αποκατάσταση της βλάβης έχει αναλάβει η ΕΥΔΑΠ, με τις εργασίες να εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως την Τετάρτη. Για την προσωρινή αντιμετώπιση του προβλήματος έχει ήδη τοποθετηθεί αγωγός παράκαμψης (bypass), μέσω του οποίου τα λύματα διοχετεύονται προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυττάλεια.

Η ζημιά αποδίδεται στη φυσιολογική φθορά του αγωγού, ο οποίος λειτουργεί εδώ και περίπου 25 χρόνια, σε συνδυασμό με τη συνεχή διέλευση βαρέων οχημάτων από το οδικό δίκτυο του Περάματος.

Προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών και να διευκολυνθεί η μετακίνηση από και προς το Πέραμα, το Πολεμικό Ναυτικό, έπειτα από σχετική συνεννόηση, άνοιξε κατ’ εξαίρεση τις πύλες του Ναυστάθμου στο Σχιστό και στο Πέραμα. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους οδηγούς να διέρχονται μέσα από τον στρατιωτικό χώρο, με κατεύθυνση προς τον Σκαραμαγκά και την Εθνική Οδό, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.

Δήμαρχος Περάματος: «Φτιάξτε το τούνελ το ρημάδι για Σαλαμίνα»

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του MEGA, ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, τόνισε ότι για να διορθωθεί η ζημιά, έπρεπε να αντικατασταθεί όλο το δίκτυο, ωστόσο ανέφερε ότι πρόκειται για μια εργασία που «θα κρατήσει πολλά εικοσιτετράωρα».

«Ελπίζουμε να είναι μια καλή μέρα. Έχουμε ξεσηκώσει όλο τον κρατικό μηχανισμό γιατί η απλή διαρροή μετά από έλεγχο που έγινε από την προηγούμενη Πέμπτη, διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν ρωγμή, αλλά μετατόπιση του κεντρικού αγωγού που παίρνει τα βοθρολύματα από όλη την πόλη του Περάματος και τα περνάει στην Ψυττάλεια. Οι επιλογές ήταν δύο: Ή να κάνουμε το κορόιδο, όχι εμείς, η ΕΥΔΑΠ. Ή να τιναχθεί όλο το οδόστρωμα στον αέρα και να επιστρέψουν τα λύματα σε όλες τις εξόδους, δηλαδή μέσα στα διαμερίσματα. Εκατό μέτρα ζημιά. Μετατοπίστηκε ο αγωγός. Γιατί μετατοπίστηκε και έκατσαν τα εδάφη; Γιατί από το μοναδικό δρόμο εισόδου είμαστε στο Χωνί. Στην είσοδο του Περάματος περνάνε οι νταλίκες της COSCO, της PCT, του Πολεμικού Ναυτικού, των ναυπηγείων της Σαλαμίνας. Δέκα εκατομμύρια επιβάτες, τέσσερα εκατομμύρια το χρόνο οχήματα περνάνε από εδώ μόνο για Σαλαμίνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικό, θα ήταν κάτι πλασματικό και έπρεπε να αντικατασταθεί όλο το δίκτυο. Είναι πολλών τόνων οι σωλήνες που έφεραν νυχθημερόν από το Σάββατο στις πέντε η ώρα και θα κρατήσει πολλά εικοσιτετράωρα. Κάποια στιγμή διαβρώνονται τα εδάφη. Αυτό είναι εικοσιπέντε ετών το σύστημα. Έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Φυσιολογική φθορά πάντως είναι. Μετατοπίστηκε ολόκληρος ο αγωγός. Μπήκε κάμερα της ΕΥΔΑΠ και καταλήξανε σε αυτό το συμπέρασμα και σε αυτή την επιλογή. Επικαιροποιείται το αίτημα μιας ολόκληρης πόλης με καζάνια, με καύσιμα, με ναύσταθμο Περάματος, με καρνάγια, με COSCO, να έχουμε έναν μοναδικό δρόμο διαφυγής. Φτιάξτε το τούνελ το ρημάδι για Σαλαμίνα», συμπλήρωσε.

«Προφανώς όπως σήμερα δέχθηκε την αίτηση ο διοικητής και η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού και ελεύθερα για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης, σήμερα από τις πέντε το πρωί έως τις έξι το απόγευμα και τουλάχιστον και αύριο όλοι οι Περαματιώτες και όλη η Σαλαμίνα, δεύτερος δήμος ολόκληρο νησί, για να μη διασχίσουν τη μοναδική λεωφόρο με μία, με ένα διάζωμα πάνω από τα φέρι μποτ, μπαίνουν στον ναύσταθμο, στον πολεμικό οχυρό και βγαίνουνε στο Σκαραμαγκά, λίγο πριν τα ξενοδοχεία στην εθνική οδό. Δεν υπάρχει κανένας παρακαμπτήριος. Τον Γενάρη του ’24 πήρανε φωτιά τα καζάνια και καιγόντουσαν όλη νύχτα και θα καιγόμαστε σαν τα ποντίκια. Ανοίξαμε με τον περιφερειάρχη έτσι τσαμπουκά τα κράσπεδα της Σχιστού από δω και ακόμα ένα χρόνο η ΔΕΔΔΗΕ, το ρεύμα το οποίο το πληρώνουμε και μας χρεώνει στους δήμους πολλαπλάσιο από ότι στους επιχειρηματίες την τιμή μονάδας, δεν έχει συνδέσει τα φανάρια», προσέθεσε ο κ. Λαγουδάκος.

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