Οι συμμετέχοντες περπατούν δίπλα σε μια προειδοποίηση που αναγράφει «μην πέσετε στην παγίδα των ορυκτών καυσίμων» κατά τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (COP31), την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Snapshot Η διάσκεψη COP31 κατέρρευσε λόγω αδυναμίας συμφωνίας για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, κυρίως λόγω αντιθέσεων μεταξύ μεγάλων παραγωγών και καταναλωτών.

Η απουσία των ΗΠΑ και η αδυναμία αντιμετώπισης των βασικών αιτιών της κλιματικής αλλαγής οδήγησαν σε αποτυχία συνολικής συμφωνίας παρά τις αυξανόμενες καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η έντονη διαφωνία προκλήθηκε και από την προώθηση της τεχνολογίας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, που θεωρείται ανεπαρκής και ενδεχομένως επιτρέπει τη συνέχιση των ρυπογόνων πρακτικών.

Υπάρχει αυξανμένη κριτική για τη διαδικασία των διασκέψεων του ΟΗΕ, με προτάσεις για μείωση της διάρκειας και του αριθμού των εκπροσώπων, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθιστά τη δράση δυσκολότερη και πιο δαπανηρή, ενώ οι θερμοκρασίες και τα ακραία φαινόμενα συνεχίζουν να αυξάνονται. Snapshot powered by AI

Οι προσδοκίες για μία ουσιαστική συμφωνία ήταν ήδη περιορισμένες πριν την έναρξη στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα COP31 στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Ωστόσο η κατάρρευση των συνομιλιών την Κυριακή ήταν το χειρότερο αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Ουσιαστικά δεν υπήρξε μία συνολική συμφωνία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σε μια εποχή συχνών ακραίων καιρικών φαινομένων που τροφοδοτούνται από την άνοδο των θερμοκρασιών. Η επίτευξη προόδου στη φετινή σύνοδο κορυφής, γνωστή ως COP31, ήταν εξ αρχής δύσκολη υπόθεση.

Τόσο οι ηγέτες όσο και οι απλοί πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα πέρα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, από πολέμους και ασταθείς οικονομίες έως φόβους σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Η περσινή διάσκεψη για το κλίμα στη Βραζιλία, η οποία διέθετε όλα τα συστατικά για ένα ιστορικό αποτέλεσμα, κατέληξε σε αποτυχία.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η πλουσιότερη χώρα του κόσμου και ιστορικά ο μεγαλύτερος ρυπαντής, δεν συμμετείχαν. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Παρόλα αυτά, υπήρχε ελπίδα, μεταξύ των μακροχρόνιων ακτιβιστών για το περιβάλλον, των επιστημόνων και των διαπραγματευτικών ομάδων πολλών χωρών ότι θα σημειωθεί κάποια πρόοδος στην αντιμετώπιση των κύριων παραγόντων της κλιματικής αλλαγής: στον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ο Ντάρα Ο’Μπράιεν, υπουργός Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας, δεξιά, κάνει μια χειρονομία κατά τη διάρκεια της τελικής ολομέλειας, ενώ ο Βόπκε Χόεκστρα, επίτροπος της ΕΕ για το Κλίμα, κάθεται αριστερά, στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (COP31), την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στην Αττάλεια της Τουρκίας AP

Η κόντρα για τα ορυκτά καύσιμα

Η καύση αυτών των ορυκτών καυσίμων απελευθερώνει αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία ανεβαίνουν στην ατμόσφαιρα και αυξάνουν τις θερμοκρασίες παγκοσμίως με αποτέλεσμα τις καταστροφές στα οικοσυστήματα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με απλά λόγια, η λύση είναι να μειωθεί σταδιακά η καύση αυτών των καυσίμων και να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου, όπως η ηλιακή, η αιολική και η γεωθερμική ενέργεια.

Ωστόσο, δεν είναι καθόλου απλό να συμφωνήσουν οι χώρες σε έναν οδικό χάρτη για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, ιδίως οι μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου όπως η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ή οι μεγάλοι καταναλωτές άνθρακα όπως η Κίνα και η Ινδία.

Έτσι, αν και τα ορυκτά καύσιμα είναι η αιτία της κλιματικής αλλαγής και οι ετήσιες σύνοδοι κορυφής για το κλίμα έχουν στόχο την αντιμετώπισή της, έχει καταστεί σχεδόν αδύνατο ακόμη και να εμφανιστούν οι λέξεις «ορυκτά καύσιμα» σε μια τελική συμφωνία, πολλώ δε μάλλον να δημιουργηθεί ένα λεπτομερές σχέδιο μετάβασης σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Στα 30 χρόνια των κλιματικών διαπραγματεύσεων, η μόνη εξαίρεση ήταν η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα πριν από τρία χρόνια στο Ντουμπάι, η COP28, όπου η τελική απόφαση ενθάρρυνε τις χώρες να «απομακρυνθούν από τα ορυκτά καύσιμα».

Τα ορυκτά καύσιμα δεν αναφέρθηκαν στις τελικές συμφωνίες των δύο επόμενων διασκέψεων, ενώ η τρέχουσα διάσκεψη στην Αττάλεια της Τουρκίας δεν κατέληξε σε τελική συμφωνία.Πώς έσπασε το σχοινί και επήλθε ρήξηΣε αυτές τις διαπραγματεύσεις έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ πραγματικότητας και συζητήσεων.

Την ώρα, δηλαδή, που ο πλανήτης πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα ο κορυφαίος διεθνής οργανισμός που έχει συσταθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν μπορούσε παρά να ασχολείται με δευτερεύοντα ζητήματα.

Τελικά, η κατάσταση έφτασε στο μη περαιτέρω. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων διασκέψεων, οι χώρες απειλούσαν συχνά να αποχωρήσουν αν δεν επιτευχθεί μια συμφωνία σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα. Συνήθως εξέφραζαν τις διαφωνίες τους στις τελικές ολομέλειες και κατέληγαν να συμμορφωθούν με το τελικό κείμενο της συμφωνίας.

Δέχονταν δηλαδή ότι το πρόβλημα θα μετατεθεί για το επόμενο έτος, στην επόμενη διαπραγμάτευση και ήθελαν να τηρηθεί η διαδικασία και να μην υπάρξει «ναυάγιο».Σε αυτή τη διάσκεψη, όμως, έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ήταν πλέον διατεθειμένες να λειτουργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, υπουργός Περιβάλλοντος του Παναμά, φάνηκε να συνοψίζει αυτό που σκέφτονταν πολλοί απογοητευμένοι συμμετέχοντες, όταν δήλωσε ότι η διαδικασία της COP «κρατείται όμηρος από τη μαφία του πετρελαίου».

Ο Ναβάρο παρομοίασε την κατάσταση με το «σύνδρομο της Στοκχόλμης», όπου οι αιχμάλωτοι, στην περίπτωση αυτή, άνθρωποι που ανησυχούν για το μέλλον του πλανήτη, «ερωτεύονται τους απαγωγείς τους», δηλαδή τη βιομηχανία πετρελαίου. «Οι τύποι του πετρελαίου» μας έχουν πείσει ότι «καταστρέφουν τη φύση για να μας βοηθήσουν», δήλωσε ο Ναβάρο.

Απογοήτευση και για την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα

Η αποτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι τα αίτια της κλιματικής αλλαγής παραλείφθηκαν από το κείμενο της τελικής συμφωνίας. Ωστόσο υπήρξε ένα ακόμη σοβαρό σημείο τριβής. Τα σχέδια συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τελικού κειμένου που δημοσιεύθηκε νωρίς την Κυριακή, περιλάμβαναν διατυπώσεις που ενθάρρυναν τον κόσμο να επεκτείνει τις τεχνολογίες που απομακρύνουν το διοξείδιο του άνθρακα, ένα αέριο του θερμοκηπίου, και να το αποθηκεύουν.

Η εν λόγω τεχνολογία, η οποία υποστηρίζεται έντονα από την πετρελαϊκή βιομηχανία, είναι ενεργοβόρα, δαπανηρή και απέχει πολύ από την εφαρμογή της σε μεγάλη κλίμακα. Μέχρι σήμερα, συλλέγει και αποθηκεύει πολύ λιγότερο από το 1% των εκτιμώμενων 60 δισεκατομμυρίων τόνων παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται κάθε χρόνο.

Για πολλούς από τους συμμετέχοντες στις κλιματικές διαπραγματεύσεις, η συμπερίληψη της αποθήκευσης του άνθρακα στη συμφωνία ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, μια λανθασμένη προσπάθεια να βρεθεί λύση και, στη χειρότερη, ένα «πράσινο φως» για τους ρυπαίνοντες με άνθρακα να συνεχίσουν απλά τις δραστηριότητές τους ως συνήθως.

Άλλωστε, γιατί να σταματήσουν να εκπέμπουν ρύπους άνθρακα, όταν αυτοί μπορούν τελικά να αποθηκευτούν;Τους επόμενους μήνες, θα ακολουθήσουν αλληλοκατηγορίες και αναλύσεις σχετικά με τα γεγονότα στην Τουρκία, καθώς και για το τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για τον επόμενο γύρο συνομιλιών, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Αιθιοπία το 2027. Αναπόφευκτα, θα τεθούν ερωτήματα που θα αφορούν την ίδια τη διαδικασία που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.

Έχει εξαντλήσει τη δυναμική της η διαδικασία αυτή, ή μπορούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις να την μετατρέψουν σε έναν αξιόπιστο τρόπο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής; Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν προταθεί είναι να μειωθεί η διάρκεια της διάσκεψης από τις δύο εβδομάδες που είναι σήμερα και να περιοριστεί και ο αριθμός των εκπροσώπων. Αυτό θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαδικασία.

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια το σχήμα έχει διογκωθεί τόσο πολύ που μοιάζει περισσότερο με εμπορική έκθεση παρά με σύνοδο κορυφής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.Παρά τις διαφωνίες, όμως, τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και θα ενταθούν καθώς αυξάνονται οι παγκόσμιες θερμοκρασίες. Πολλοί επιστήμονες αναμένουν ότι το 2026 θα είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ. Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα συνεχίζουν να εντείνονται. Οι εκπομπές παραμένουν υπερβολικά υψηλές», δήλωσε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα. «Και κάθε καθυστέρηση καθιστά το έργο μας πιο δύσκολο και πιο δαπανηρό».

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