Snapshot Στην Π.Ε. Λασιθίου, στο δρόμο Σητείας-Ιεράπετρας, σημειώθηκε τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή ΙΧ οχήματος στη θέση Λάπιθος.

Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, εκ των οποίων δύο απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το τρίτο άτομο παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από το ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Η αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκαν άμεσα στο συμβάν. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Π.Ε. Λασιθίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 22-11-2026, στο δρόμο που ενώνει την Σητεία με την Ιεράπετρα.

Πιο συγκεκριμένα στη θέση Λάπιθος, ΙΧ στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Aμεσα στο σημείο εκτός από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της αστυνομίας, έφτασε και η Πυροσβεστική με τέσσερα οχήματα και οκτώ υπαλλήλους, που απεγκλώβισε δύο άτομα, τα οποία μετέφερε στο νοσοκομείο.

Από το ΕΚΑΒ παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του το τρίτο άτομο.