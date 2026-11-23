Snapshot Το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, με έμφαση στη συλλογή δεδομένων για την υποθαλάσσια όδευση του καλωδίου.

Οι έρευνες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου τέσσερις μήνες, με το πλοίο να φτάνει στην Κύπρο και να επιστρέφει κάθε 20 ημέρες στο Ηράκλειο για ανεφοδιασμό.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν μετρήσεις θαλάσσιου βάθους, αλατότητας και θερμοκρασίας για τον ακριβή προσδιορισμό της διαδρομής του καλωδίου.

Η πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου προβλέπεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028.

Η κυπριακή πλευρά έχει ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν έχει σημειωθεί παρέμβαση από την Τουρκία στις έρευνες. Snapshot powered by AI

Σε νέα φάση εισέρχονται οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, καθώς το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo αναχώρησε εκ νέου το απόγευμα της Κυριακής από το λιμάνι του Ηρακλείου, συνεχίζοντας τις προγραμματισμένες εργασίες του.

Το ερευνητικό κινείται βάσει του προγραμματισμού του, με τις εργασίες να επικεντρώνονται στη συλλογή δεδομένων που θα επιτρέψουν τον ακριβή προσδιορισμό της διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι έρευνες θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις μήνες, διάστημα μέσα στο οποίο το Abeille Marengo αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο, όπου θα συνεχίσει τις εργασίες του.

Σημειώνεται ότι το πλοίο θα επιστρέφει περίπου κάθε 20 ημέρες στο Ηράκλειο για ανεφοδιασμό. Η περιοδική επιστροφή του στο λιμάνι συνδέεται και με το γεγονός ότι δεν διαθέτει ελικοδρόμιο, το οποίο θα διευκόλυνε την εναλλαγή πληρωμάτων και τη μεταφορά προμηθειών χωρίς την ανάγκη προσέγγισης σε λιμενικές εγκαταστάσεις.

Οι έρευνες θα περιλαμβάνουν εκτεταμένες μετρήσεις του θαλάσσιου βάθους, της αλατότητας και της θερμοκρασίας των υδάτων.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα υποβληθούν στη συνέχεια σε επεξεργασία, προκειμένου να προσδιοριστεί η τελική όδευση του καλωδίου και οι ακριβείς συντεταγμένες από τις οποίες θα διέλθει.

Πότε αναμένεται να αρχίσει η πόντιση του καλωδίου

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε, η πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028.

Πρόκειται για διαφορετική φάση από τις έρευνες που πραγματοποιούνται σήμερα, καθώς οι τρέχουσες εργασίες αποσκοπούν στη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών της θαλάσσιας διαδρομής.

Την ίδια στιγμή, η κυπριακή πλευρά φέρεται να έχει διατυπώσει, εμμέσως πλην σαφώς, αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο διπλωματικό πεδίο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί προσπάθεια παρεμπόδισης των ερευνών από την Τουρκία.

Το κρίσιμο διακύβευμα παραμένει η συνέχιση των εργασιών σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

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