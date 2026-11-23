Στα ίχνη Ρομά λογιστή που κατάφερε να εξαπατήσει τουλάχιστον 50 Ρομά που διαβιούν σε μεγάλο καταυλισμό στη Λάρισα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr, ο άνδρας είχε στην κατοχή του τους κωδικούς πρόσβασης των θυμάτων στο Taxisnet και φέρεται να άλλαζε το δηλωμένο IBAN, καταχωρίζοντας δικό του τραπεζικό λογαριασμό. Με αυτόν λάμβανε τις καταβολές των επιδομάτων.

Ο ύποπτος φέρεται να έχει φύγει από τη Λάρισα και αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.