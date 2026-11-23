Snapshot Από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 2.516.800.668,52 ευρώ σε 4.359.620 δικαιούχους.

Στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.

Στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για άδεια μητρότητας και 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης.

Επίσης, από τις 23 έως 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ και 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Snapshot powered by AI

Από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 2.516.800.668,52 ευρώ ευρώ σε 4.359.620 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026

στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026

από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

600.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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