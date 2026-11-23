Snapshot Το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» ξεκινά στις 18 Δεκεμβρίου και διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου, προσφέροντας εκπτώσεις έως 25% σε πάνω από 300 προϊόντα.

Στις κατηγορίες προϊόντων περιλαμβάνονται κρέατα όπως χοιρινό, αρνί, μοσχάρι και γαλοπούλα, καθώς και παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά και τρόφιμα όπως φέτα, τυριά, ελαιόλαδο και αναψυκτικά.

Οι εκπτώσεις στα κρέατα θα είναι σημαντικές αλλά δεν θα φτάνουν το 25%, που ισχύει για άλλους κωδικούς προϊόντων.

Τον Δεκέμβριο αναμένονται αυξήσεις τιμών σε ορισμένες επιχειρήσεις, όμως δεν διευκρινίστηκαν συγκεκριμένα προϊόντα ή το ύψος των αυξήσεων.

Σε ισχύ βρίσκονται ήδη δύο κυβερνητικές πρωτοβουλίες με μέση έκπτωση 7,1% σε 1.140 κωδικούς προϊόντων για τη συγκράτηση των τιμών. Snapshot powered by AI

Εκπτώσεις που θα φτάνουν το 25% σε περισσότερα από 300 προϊόντα προβλέπει το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους», το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο να περιοριστεί το κόστος των εορταστικών αγορών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα», ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης παρουσίασε τις βασικές κατηγορίες προϊόντων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, διευκρινίζοντας ότι οι μεγαλύτερες εκπτώσεις θα αφορούν την πλειονότητα των ειδών.

Στη λίστα περιλαμβάνονται χοιρινό, αρνί, μοσχάρι και γαλοπούλα, καθώς και παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά, όπως μελομακάρονα, κουραμπιέδες, βασιλόπιτες και τσουρέκια.

Μειωμένες τιμές θα υπάρχουν επίσης σε φέτα, κίτρινα τυριά, ελαιόλαδο, ρύζι, αναψυκτικά, μπίρες, σοκολατοειδή και παιχνίδια.

Για τα κρέατα, πάντως, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι μειώσεις θα είναι σημαντικές, αλλά δεν θα φτάνουν το 25%. Το συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης θα ισχύει για περισσότερους από 300 κωδικούς άλλων προϊόντων.

Συνολικά, το πρόγραμμα θα καλύπτει περισσότερες από 26 κατηγορίες, με διάρκεια δύο εβδομάδων, έως και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τι είπε για τις ανατιμήσεις του Δεκεμβρίου

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε και στις αυξήσεις τιμών που αναμένονται τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας ότι δεν αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων.

«Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε», ανέφερε, χωρίς να προσδιορίσει ποια προϊόντα αναμένεται να ακριβύνουν ή το ύψος των αυξήσεων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι βρίσκονται ήδη σε ισχύ δύο κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, μέσω των οποίων 1.140 κωδικοί προϊόντων διατίθενται με μέση έκπτωση 7,1%.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθεια για τη μείωση των τιμών, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία της προσπάθειας και επισημαίνοντας ότι απαιτείται συνεργασία με την αγορά.