Snapshot Η απουσία ρολογιού Omega στο νέο διαφημιστικό του Τζέιμς Μποντ πυροδότησε φήμες για πιθανή αντικατάσταση από την Jaeger-LeCoultre (JLC).

Η Omega, που συνεργάζεται με τη σειρά ταινιών από το 1995, αντιμετωπίζει πτώση πωλήσεων 8% το 2025, επηρεάζοντας σημαντικά τη Swatch Group.

Οι πωλήσεις ρολογιών υψηλής τιμής άνω των 50.000 δολαρίων αυξάνονται, ευνοώντας μάρκες όπως Rolex, Patek Philippe και Audemars Piguet, ενώ η Omega και η JLC δυσκολεύονται στην αγορά μεσαίας κατηγορίας.

Η JLC έχει μειωμένη παραγωγή και χαμηλό λειτουργικό περιθώριο κέρδους, ενώ η Omega σημειώνει σημαντική πτώση πωλήσεων από το 2017.

Η συνεργασία με τον Τζέιμς Μποντ θα μπορούσε να ενισχύσει την προβολή και τις πωλήσεις της JLC, ενώ η διατήρηση της σύνδεσης από την Omega παραμένει κρίσιμη για τη Swatch. Snapshot powered by AI

Έναν ακήρυχτο πόλεμο πυροδότησε το διαφημιστικό του νέου Τζέιμς Μποντ, που βρήκε το νέο του πρόσωπο στον ηθοποιό Ρόμπερτ Πάτισον, καθώς απουσίαζε το κλασικό ρολόι, γεγονός που φούντωσε τις φήμες για το ποια μάρκα θα επιλεγεί.

Ο Τζέιμς Μποντ φοράει ένα Omega Seamaster από την κυκλοφορία της ταινίας «GoldenEye» το 1995, αλλά στο σποτ, ο γυμνός καρπός προκάλεσε συζητήσεις, ότι θα αντικαταστήσει το ρολόι του με ένα Jaeger-LeCoultre — τη μάρκα που υπέγραψε συμβόλαιο με τον Πάτινσον ως πρεσβευτή τον Σεπτέμβριο.

Όπως αναλύει η Wall Street Journal, παραθέτοντας τα οικονομικά στοιχεία των δύο εταιριών που διεκδικούν τη θέση στο χέρι του Τζέιμς Μπόντ, τα πράγματα θα είναι δύσκολα.

Ο Όμιλο Swatch, ιδιοκτήτης της Omega, βρίσκεται ήδη υπό πίεση και η 30ετής συνεργασίας με τη σειρά των ταινιών αποδείχθηκε εξαιρετική με τις πωλήσεις του Seamaster Diver 300M να πενταπλασιάζονται με την κυκλοφορία της ταινίας «GoldenEye». Δύο χρόνια αργότερα, οι πωλήσεις σταθεροποιήθηκαν σε επίπεδα 30% έως 40% υψηλότερα από τα προ της ταινίας

Η Omega αντιμετωπίζει δυσκολίες τον τελευταίο καιρό, με τις πωλήσεις να σημειώνουν πτώση 8% το 2025, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για τη Swatch, η οποία βασίζεται στη μάρκα για σχεδόν το ήμισυ των λειτουργικών κερδών του ομίλου, σύμφωνα με τον αναλυτή πολυτελών προϊόντων της Bernstein, Λούκα Σόλκα.

Τα μοντέλα της Omega ανήκουν σε μεγάλο βαθμό σε ένα δύσκολο τμήμα της βιομηχανίας των πολυτελών ρολογιών — το εύρος τιμών από 8.000 έως 10.000 δολάρια.

Τα μοντέλα της JLC από την άλλη, τείνουν να κοστίζουν λίγο περισσότερο, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται κυρίως στο μεσαίο τμήμα της αγοράς πολυτελείας.

Οι μάρκες που σημειώνουν καλές πωλήσεις αυτές τις μέρες είναι εκείνες που κοστίζουν περισσότερο από ένα μέσο αυτοκίνητο. Η ζήτηση για ρολόγια με τιμή άνω των 50.000 ελβετικών φράγκων, που ισοδυναμούν με περίπου 59.000 δολάρια, βρίσκεται σε άνθηση.

Σύμφωνα με την Morgan Stanley, αυτό το τμήμα τιμών συνέβαλε κατά 89% στη συνολική ανάπτυξη της ελβετικής βιομηχανίας πολυτελών ρολογιών πέρυσι, παρά το γεγονός ότι αντιπροσώπευε μόλις το 1,4% του συνολικού όγκου πωλήσεων ρολογιών.

Αυτό ωφελεί ακριβές μάρκες όπως η Rolex, η Patek Philippe, η Audemars Piguet και η Richard Mille.

Το συνολικό μερίδιό τους στην ελβετική αγορά ρολογιών πολυτελείας έχει αυξηθεί από 36,7% το 2019 σε 49% το 2025, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Morgan Stanley.

Δυστυχώς, οι επενδυτές δεν μπορούν να αποκτήσουν άμεση έκθεση σε αυτές τις εταιρείες που βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια. Η καλύτερη εναλλακτική λύση είναι η Watches of Switzerland, ο εξουσιοδοτημένος λιανοπωλητής των Rolex και Patek Philippe, της οποίας οι μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 60% φέτος.

Εν τω μεταξύ, ένας καταναλωτής της μεσαίας τάξης που παλαιότερα επέλεγε ένα Omega αξίας 8.000 δολαρίων για να σηματοδοτήσει ένα σημαντικό ορόσημο, στρέφεται πλέον προς πιο προσιτές μάρκες όπως η Grand Seiko, η γκάμα της οποίας περιλαμβάνει καινοτόμα μοντέλα στην τιμή των 3.000 έως 5.000 δολαρίων.

Οι αγοραστές της Γενιάς Ζ στρέφονται προς την Cartier, όπου ένα ρολόι εισόδου κοστίζει 3.800 δολάρια.

Η πρόκληση επιτείνεται από το γεγονός ότι τόσο η JLC όσο και η Omega παρουσιάζουν κακή απόδοση στη μεταχειρισμένη αγορά.

Ο Πάτισον αναμένεται να προσελκύσει ένα νέο και νεότερο ηλικιακά κοινό στη σειρά ταινιών του Bond. Εάν η Omega καταφέρει να διατηρήσει αυτή τη σύνδεση, θα μπορούσε να φέρει τη μάρκα σε επαφή με νέους πελάτες και να ενισχύσει τις πωλήσεις. Ωστόσο, θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί σημαντική αύξηση σήμερα, καθώς η Omega πραγματοποιεί ήδη πωλήσεις άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Αν η JLC καταφέρει να συνάψει συνεργασία με τον Τζέιμς Μποντ, θα μπορούσε να γίνει ένα όνομα γνωστό σε όλους. Αλλά ακόμα και αν ο Πάττινσον φοράει τη μάρκα μόνο στην προσωπική του ζωή και στο κόκκινο χαλί, η εταιρεία θα ωφεληθεί από την επιπλέον προβολή.

Ακριβό το κόστος παραγωγής

Η παραγωγή της JLC μειώνεται λόγω της χαμηλής ζήτησης: η μάρκα πούλησε 78.000 ρολόγια πέρυσι, σε σύγκριση με 110.000 το 2017, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Müller της LuxeConsult. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί η JLC έχει ένα πενιχρό λειτουργικό περιθώριο κέρδους 3,6%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley.

Οι αριθμοί παραγωγής της Omega έχουν μειωθεί ακόμη πιο απότομα. Πούλησε 460.000 ρολόγια πέρυσι, από 730.000 το 2017.

Η JLC είναι απλώς μια μικρή μάρκα εντός του ομίλου Richemont, ο οποίος κατέχει επίσης τις ταχέως αναπτυσσόμενες μάρκες κοσμημάτων Cartier και Van Cleef & Arpels.

Η μετοχή της έχει ξεπεράσει κατά πολύ την απόδοση της Swatch τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς ο κλάδος των κοσμημάτων αντισταθμίζει τις αδύναμες μάρκες ρολογιών, σημειώνοντας άνοδο άνω του 50%, έναντι της πτώσης περίπου 20% της Swatch.

Το να βρίσκεται στο χέρι του Τζέιμς Μποντ θα ήταν ένα επιπλέον πλεονέκτημα για τη Richemont, αλλά είναι πιο σημαντικό από ποτέ για τη Swatch.

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