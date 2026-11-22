Snapshot Ο Σαντίνο Αντίνο τραυματίστηκε σοβαρά στο 5ο λεπτό του αγώνα Παναθηναϊκός-ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο Αργεντινός εξτρέμ υπέστη δυνατή κόντρα και έπεσε άσχημα, προκαλώντας έντονο πόνο.

Αποχώρησε από το γήπεδο με ειδικό αμαξίδιο και μεταφέρθηκε στο ιατρείο.

Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει πιθανή σοβαρή ζημιά στο γόνατο του Αντίνο.

Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για την ακριβή διάγνωση του τραυματισμού. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπος με άλλο ένα πολυ μεγάλο σοβαρό, αγωνιστικό θέμα είναι πλέον ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Σαντίνο Αντίνο τραυματίστηκε σοβαρά στο 5ο λεπτό του εν εξελίξει αγώνα με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο Αργεντινός εξτρέμ είχε μία δυνατή κόντρα στην περιοχή της κρητικής ομάδας κι έπεσε πολύ άσχημα στον αγωνιστικό χώρο σφαδάζοντας από τους πόνους. Μετά από λίγο βγήκε εκτός γηπέδου με το ειδικό αμαξίδιο και πήγε στο ιατρείο του γηπέδου.

Η επίσημη ενημέρωση του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο του αγώνα με τον ΟΦΗ ήταν πως ο Αντίνο φαίνεται ότι έχει πάθει σοβαρή ζημιά στο γόνατο. Τη Δευτέρα (23/11) θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και να υπάρχει πλήρη εικόνα της «ζημιάς».

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