Παναθηναϊκός: Η τελική λίστα της UEFA – Ερνάντεθ, Αντίνο και Τετέι τα νέα πρόσωπα

Η διορία για την δήλωση της τελικής λίστας στην UEFA, ολοκληρώθηκε. Ο Παναθηναϊκός που έχει μπροστά του τις αναμετρήσεις με την Βικτόρια Πλζεν για την ενδιάμεση φάση του Europa League, προχώρησε σε τρεις αλλαγές.

Τα νέα πρόσωπα είναι ο Χάβι Ερνάντες, ο Σαντίνο Αντίνο και ο Ανδρέας Τετέι. Εκτός μένουν οι Ντραγκόφσκι και Τετέ που πωλήθηκαν, καθώς και ο Μλαντένοβιτς. Αυτό σημαίνει πως δεν συμπεριλήφθηκε κανείς χαφ εκ των Κοντούρη και Σισοκό που αποκτήθηκαν.

Η λίστα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλο, Κάτρη, Γείτονα, Καλοσκάμη, Λάβδα, Σκαρλατίδη, Τερζή, Βύντρα.