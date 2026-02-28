Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για τουλάχιστον μία εβδομάδα κοινών επιδρομών κατά του Ιράν

Αμερικανο-ισραηλινές κοινές επιδρομές στο Ιράν αναμένεται να συνεχιστούν για τουλάχιστον μία εβδομάδα, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Walla το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το περιστατικό θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, και όχι μόνο ώρες.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι η επίθεση σε αμερικανική ναυτική βάση στο Μπαχρέιν δεν προκάλεσε τραυματισμούς, καθώς ο ιρανικός πύραυλος χτύπησε ένα άδειο κτίριο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη συντονισμένη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις πρώτες ώρες του Σαββάτου.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εκρήξεις σε Τεχεράνη, Κομ, Ισφαχάν, Κερμανσάχ και Καράτζ. Ταυτόχρονα, σειρήνες ηχήσαν σε ολόκληρο το Ισραήλ, καθώς το Ιράν βομβάρδισε το εβραϊκό κράτος, σε μία αντεπίθεση που επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένας θάνατος Ισραηλινού πολίτη.