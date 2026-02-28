Πόσοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί μετά τα αμερικανο-ισραηλινά χτυπήματα

Την στιγμή που αλαλούμ επικρατεί σχετικά με την τύχη του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο Αμπάς Αραγκτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μετά από τα πολλαπλά χτυπήματα εκατέρωθεν από τη χώρα του και τη συμμαχία ΗΠΑ - Ισραήλ δήλωσε στο NBC ότι «ίσως χάσαμε μερικούς διοικητές, αλλά αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα»

Iran’s Foreign Ministry: Tehran may have lost several commanders



“But this is not such a big issue,” said Foreign Minister Abbas Araghchi, noting that there were no casualties among the top leadership.



The Foreign Minister denied reports that Ayatollah Khamenei has passed away.… pic.twitter.com/7gAfh4Lnkt — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Αλλά πόσοι Ιρανοί αξιωματούχοι είναι πραγματικά νεκροί;

Δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία πηγή από την περιοχή ανέφεραν ότι ο υπουργός Άμυνας του Ιράν Αμίρ Νασιρζάντεχ και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ σκοτώθηκαν.

Επίσης, ο Αλί Σαμκάνι, μακροχρόνιος ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας και γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας του Ιράν, φέρεται να σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σηματοδοτώντας την απώλεια ενός ανώτερου συμβούλου του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Iranians just learned that Shamkhani is dead and are loudly applauding all across the country. #JavidShah #GodBlessPresidentTrump #GodBlessAmerica pic.twitter.com/W7ub40OZoN — جانم فدای ایران ?? (@Kingdom0fIran) February 28, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα το πρωί δεκάδες συναντήσεις Ιρανών υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην Τεχεράνη κατά την αιφνιδιαστική επίθεση που διεξήγαγε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η επίθεση σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε πολλά μέρη της Τεχεράνης, όπου ήταν συγκεντρωμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ιρανικής πολιτικής διεύθυνσης και διεύθυνσης ασφαλείας», ανέφερε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με συγκεχυμένες πληροφορίες οι νεκροί πιθανολογείται ότι είναι:

-Στρατηγός Αλί Σαμκάνι, δεξί χέρι του Χαμενεΐ.

-Στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, διοικητής του IRGC, νεκρός. Διεύθυνε τη σφαγή δεκάδων χιλιάδων Ιρανών τον Ιανουάριο.

-Ο Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσένι-Ετζέι, επικεφαλής της Δικαιοσύνης στο Ιράν, νεκρός. Είχε καταδικάσει σε θάνατο χιλιάδες διαδηλωτές.

Ο γιος του Ιρανού προέδρου δήλωσε ότι ο πατέρας του είναι ζωντανός και σώος

Ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ο πατέρας του επέζησε από την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον του και δεν τραυματίστηκε.

«Οι απόπειρες δολοφονίας απέτυχαν και άλλοι αξιωματούχοι είναι επίσης καλά στην υγεία τους. Πιθανότατα αντιμετωπίζουμε μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση, η οποία θα εξελιχθεί σε πόλεμο φθοράς. Επομένως, για να επιβιώσουμε αυτές τις μέρες, απαιτείται αποφασιστικότητα και υπομονή», ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης.

