Στο μυαλό του Κιμ Γιονγκ Ουν - Το απίστευτο δώρο που χάρισε ως πατέρας στην έφηβη κόρη του

Χρήζει πολλών ερμηνειών το δώρο που έκανε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν στην έφηβη κόρη του, η οποία κατά πάσα πιθανότητα ως μία φυσιολογική 13χρονη δεν το είχε στη λίστα επιθυμιών της.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, χάρισε στην κόρη του, Κιμ Τζου Άε, εν μέσω φημών ότι την προετοιμάζει για να γίνει η μελλοντική ηγέτιδα της χώρας, ένα τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, φωτογραφήθηκε, μαζί με την κόρη του, καθώς παρουσίαζε νέα τουφέκια ελεύθερου σκοπευτή σε κορυφαίους κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους μετά το 9ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, όπου επαναβεβαίωσε την κυριαρχία του.

Η έφηβη Τζου Άε, οι εμφανίσεις της οποία έχουν πληθύνει το τελευταίο διάστημα, τρφοδοτώντας τα σενάρια πρόωθησής της στον «θρόνο» ως διάδοχο του πατέρα της, φάνηκε να μην εκπλήσσεται με το παράξενο δωράκι. Αντίθετα πήρε θέση σκοπευτή, καθώς καπνός ανέβαινε από την κάννη. Φορούσε ένα καφέ δερμάτινο παλτό παρόμοιο με του πατέρα της, ενώ απεικονίστηκε να κοιτάζει το πεδίο βολής με κιάλια.

Φωτογραφίες των κρατικών μέσων ενημέρωσης έδειχναν επίσης την ισχυρή αδερφή του ηγέτη της Βόρεια Κορέας, η οποία αναβαθμίστηκε στο πρόσφατο συνέδριο, την Κιμ Γιο Γιονγκ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους να σημαδεύουν τα τουφέκια που τους έδωσε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης σε ένα σκοπευτήριο.

Ο Κιμ στη διάρκεια του συνεδρίου διπλασίασε τα σχέδιά του να επιταχύνει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας, αλλά άφησε παράθυρο διαλόγου με τις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι και ειδικοί της Νότιας Κορέας παρακολουθούσαν στενά το συνέδριο για ενδείξεις ότι ο Κιμ ετοιμαζόταν να επεκτείνει τη δυναστική διακυβέρνηση της οικογένειας σε τέταρτη γενιά, εδραιώνοντας την κόρη του ως διάδοχο.

Παρά τις εικασίες ότι μπορεί να λάβει επίσημη θέση στο κόμμα στο συνέδριο, αναφορές στα κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε τέτοια κίνηση και οι κανόνες του κόμματος απαιτούν τα μέλη να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Ορισμένοι ειδικοί λένε ότι αν ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιδιώξει να χρησιμοποιήσει το Κογκρέσο για να εδραιώσει την κόρη του ως διάδοχο, τα σημάδια πιθανότατα θα είναι ανεπαίσθητα, όπως αυτοσυγχαρητήριες δηλώσεις για την επιβίωση της Βόρειας Κορέας.

Σε μια έκθεση που αξιολογούσε το συνέδριο την Πέμπτη, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας ανέφεραν ότι οι συναντήσεις «έθεσαν μια σταθερή βάση για την ιερή προσπάθεια να διασφαλιστεί και να υλοποιηθεί η ένδοξη διαδοχή και ανάπτυξη του κόμματός μας».