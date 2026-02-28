Νέο κάλεσμα Γιαννακόπουλου σε Γιόκιτς - «Έλα εδώ αγόρι μου»

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Λου Ντορτ υπέπεσε σε ένα ιδιαίτερα σκληρό φάουλ πάνω στον Σέρβο σέντερ. Η αντίδραση του Γιόκιτς ήταν άμεση, καθώς εμφανώς εκνευρισμένος ξέσπασε, με συμπαίκτες και αντιπάλους να σπεύδουν για να ηρεμήσουν την κατάσταση πριν αυτή ξεφύγει περισσότερο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εκμεταλλευόμενος το στιγμιότυπο της έντασης, ανέβασε story στο Instagram με φωτογραφία που αποτύπωνε το έντονο βλέμμα του Γιόκιτς από τον καβγά.

Παράλληλα, τη συνόδευσε με εικόνα του Χάνιμπαλ, προσθέτοντας τη χαρακτηριστική ατάκα: «Έλα εδώ αγόρι μου… Εδώ είναι τα κεντρικά», δίνοντας έτσι συνέχεια στη δημόσια πρόσκλησή του προς τον Σέρβο σταρ.

Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Νίκολα Γιόκιτς Instagram

Διαβάστε επίσης