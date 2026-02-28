Πόλο: Ντερμπάρα στον τελικό Κυπέλλου, νίκη στις λεπτομέρειες για τον Ολυμπιακό

Το Κύπελλο Ελλάδας στο πόλο ανδρών κατέκτησαν οι «ερυθρόλευκοι», με τον Παναθηναϊκό να δείχνει πως πλέον μπορεί να τον κοιτάξει στα μάτια στο άθλημα – Με γκολ του Γενηδουνιά στο τέλος ήρθε το 13-12.

Το ελληνικό πόλο έχει πλέον συναγωνισμό. Ο τελικός Κυπέλλου το απέδειξε, καθώς ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 9ο σερί τρόπαιο, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε πως είναι πλέον δυνατός και στην υδατοσφαίριση. Με το τελικό 13-12 να έρχεται με γκολ του Γενηδουνιά και ο τίτλος να κρίνεται στις λεπτομέρειες.

Η αναμέτρηση στο κολυμβητήριο της Σχολής Ευελπίδων, διεξήχθη ένας απ’ τους συγκλονιστικότερους τελικούς Κυπέλλου. Έτσι ο Ολυμπιακός πήρε το 9ο συνεχόμενο Κύπελλο και συνολικά 27ο στην ιστορία του.

Τα πάντα κρίθηκαν 19 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, με τον Ντίνο Γενηδουνιά να πετυχαίνει το γκολ νίκης. Ο Ζερδεβάς απέκρουσε το σουτ του Παπασηφάκη κι έτσι κρίθηκε ο τελικός, στον οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν περισσότερο από ανταγωνιστικός, έχοντας την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτο τον τυπικά γηπεδούχο Παναθηναϊκό): 3-3, 4-3, 3-3, 2-4

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

1953 Εθνικός-Ολυμπιακός 5-4 (παρ., κ.α. 3-3)

1954 Εθνικός-Ολυμπιακός 12-0

1955 Εθνικός-Αρης Θεσ. 1-0 (αποχώρησε ο 'Αρης)

1956 Εθνικός-Ολυμπιακός 7-2

1957 Εθνικός-Ολυμπιακός 6-4 (παρ., κ.α. 4-4)

1958 Εθνικός-ΝΟ Πατρών 5-2

1984 Εθνικός-Γλυφάδα 8-5

1985 Εθνικός-'Αρης Θεσσαλονίκης 8-7

1986 Γλυφάδα-Βουλιαγμένη 5-4

1987 Γλυφάδα-Βουλιαγμένη 10-7

1988 Εθνικός-Βουλιαγμένη 8-6

1989 Γλυφάδα-Βουλιαγμένη 10-8 (παρ., κ.α. 7-7)

1990 Χίος-Γλυφάδα 8-5 (παρ., κ.α. 5-5)

1991 Εθνικός-Γλυφάδα 10-7

1992 Ολυμπιακός-ΝΟ Πατρών 9-8

1993 Ολυμπιακός-Γλυφάδα 8-4

1994 --Δεν έγινε--

1995 ΝΟ Πατρών-Βουλιαγμένη 13-12

1996 Βουλιαγμένη-ΝΟ Πατρών 11-8

1997 Ολυμπιακός-ΝΟ Πατρών 9-8

1998 Ολυμπιακός-ΝΟ Πατρών 10-8

1999 Βουλιαγμένη-Ολυμπιακός 8-7

2000 Εθνικός-Ολυμπιακός 12-11 (παρ., κ.α. 11-11)

2001 Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 9-7

2002 Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 10-9 (παρ., κ.α. 8-8)

2003 Ολυμπιακός-Χανιά 14-5

2004 Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 6-5

2005 Εθνικός-ΝΟ Πατρών 12-8

2006 Ολυμπιακός-Πανιώνιος 16-5

2007 Ολυμπιακός-Εθνικός 11-5

2008 Ολυμπιακός-Πανιώνιος 10-4

2009 Ολυμπιακός-Πανιώνιος 9-6

2010 Ολυμπιακός-Πανιώνιος 7-6 (παρ., κ.α. 5-5)

2011 Ολυμπιακός-Πανιώνιος 10-8

2012 Βουλιαγμένη-Χίος 6-4

2013 Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 6-5

2014 Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 11-10

2015 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 18-10

2016 Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 12-5

2017 Βουλιαγμένη-Ολυμπιακός 8-7

2018 Ολυμπιακός-Γλυφάδα 14-8

2019 Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 6-4

2020 Ολυμπιακός-Εθνικός 18-6

2021 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 20-4

2022 Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 9-8

2023 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 14-4

2024 Ολυμπιακός-Απόλλων Σμύρνης 16-8

2025 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 22-9

2026 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 13-12

ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΠΑΙΑ ΤΕΛΙΚΟΙ

Ολυμπιακός 27 34

Εθνικός 12 14

Βουλιαγμένη 4 17

Γλυφάδα 3 8

ΝΟ Πατρών 1 7

Χίος 1 2

Πανιώνιος - 5

Παναθηναϊκός - 4

Αρης Θεσσαλονίκης - 2

Χανιά - 1

ΑΕΚ - 1

Απόλλων Σμύρνης - 1

