Τραγωδία στο Λαύριο: Κατέρρευσε εν πλω 57χρονος κυβερνήτης ταχύπλοου

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/2) όταν 57χρονος κυβερνήτης ταχύπλοου σκάφους που απέπλευσε από την Κέα κατέρρευσε εν πλω.

Στο σημείο μετέβη άμεσα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.) μεταφερόντας με ασφάλεια το ταχύπλοο σκάφος στον λιμένα Λαυρίου.

Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Η αναλυτική ανακοίνωση του Λιμενικού για το περιστατικό

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Λαυρίου και Κέας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ότι ο 57χρονος ημεδαπός κυβερνήτης ενός ταχύπλοου (Τ/Χ) σκάφους, το οποίο είχε αποπλεύσει από την Κέα, έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Όταν ο 57χρονος κυβερνήτης του έχασε τις αισθήσεις του, ο έτερος ημεδαπός επιβαίνων του σκάφους αιτήθηκε συνδρομή και αμέσως στο σημείο μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.). Με τη συνδρομή του Π.Λ.Σ., το ταχύπλοο κατέπλευσε με ασφάλεια στον λιμένα Λαυρίου.

