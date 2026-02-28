Παγιδευμένοι στο Ντουμπάι - Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο μετά την αναστολή των πτήσεων

Αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι είναι χιλιάδες ταξιδιώτες, μετά την επ' αόριστον αναστολή πτήσεων εξαιτίας της στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και των αντιποίνων της Τεχεράνης κατά χωρών του Κόλπου.

Πλάνα στο διαδίκτυο, δείχνουν επιβάτες να περιμένουν στις αίθουσες αναχώρησης, στοιβαγμένοι σε καρέκλες ή στο πάτωμα, καθώς οι εξελίξεις τους αιφνιδίασαν και δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως την περιοχή.

Dubai International Airport has been paralyzed



Flights have been suspended indefinitely. pic.twitter.com/vlyvCC86Ct — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει με τους χιλιάαδες επιβάτες διαφόρων εθνικοτήτων που έχουν εγκλωβιστεί στα αεροδρόμια, περιμένοντας νεότερα για τη διαφυγή τους από την εμπόλεμη ζώνη.