Παγιδευμένοι στο Ντουμπάι - Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο μετά την αναστολή των πτήσεων
Άγνωστο τι μέλλει γενέσθαι με τους ξένους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην εμπόλεμη περιοχή
Αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι είναι χιλιάδες ταξιδιώτες, μετά την επ' αόριστον αναστολή πτήσεων εξαιτίας της στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και των αντιποίνων της Τεχεράνης κατά χωρών του Κόλπου.
Πλάνα στο διαδίκτυο, δείχνουν επιβάτες να περιμένουν στις αίθουσες αναχώρησης, στοιβαγμένοι σε καρέκλες ή στο πάτωμα, καθώς οι εξελίξεις τους αιφνιδίασαν και δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως την περιοχή.
Μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει με τους χιλιάαδες επιβάτες διαφόρων εθνικοτήτων που έχουν εγκλωβιστεί στα αεροδρόμια, περιμένοντας νεότερα για τη διαφυγή τους από την εμπόλεμη ζώνη.
