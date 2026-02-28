Channel 12: Νεκρός ο Χαμενεΐ – Δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υποσχεθεί ότι θα δώσουν ηχητικό με δήλωση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Έντονη είναι η συζήτηση γύρω από την μοίρα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, καθώς το προεδρικό μέγαρο του στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς από βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Ισραήλ, που επικαλείται το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 ο Χαμενεΐ είναι νεκρός. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι «θα πέσουμε από τις καρέκλες μας εάν ο Χαμενεΐ κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση.

channel-12-a.jpg

Η είδηση της πληροφορίας για τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Channel 12

«Δεν είναι πια μαζί μας», ανέφερε ο αξιωματούχος, που δήλωσε ότι το Ισραήλ αναμένει την τελική επιβεβαίωση για τον θάνατό του.

channel-12-b.jpg

Η άτυπη αγγλική μετάφραση της πληροφορίας του θανάτου του Χαμενεΐ

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz στην ηλεκτρονική σελίδα της αναφέρει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν και το Ισραήλ ελέγχει εάν έχει τραυματιστεί.

haaretz.jpg

Η ηλεκτρονική σελίδα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz και το δημοσίευμα στα αριστερά.

Και η ιστοσελίδα της κρατικής τηλεόρασης του Ισραήλ, το δίκτυο Kahn μεταδίδει πληροφορίες ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει επικοινωνία με τον έξω κόσμο.

kahn.jpg

Το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του δικτύου Kahn

Την είδηση ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με τον Αλί Χαμενεΐ μεταδίδει και η ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem post. «Δεν υπάρχει βεβαιότητα για την τύχη του», λένε ισραηλινές πηγές στην εφημερίδα.

jerusalem-post.jpg

Το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση της ισραηλινής εφημερίδας Jerusalem Post.

Νωρίτερα ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ανώνυμα στην ισραηλινή ιστοσελίδα Wall ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει επαφή με τον έξω κόσμο και δεν είναι βέβαιο το τι του έχει συμβεί. Ιρανοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν να δώσουν σύντομα στη δημοσιότητα ένα ηχογραφημένο μήνυμα του Χαμενεΐ.

Οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σκότωσαν αρκετούς ανώτερους διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και πολιτικούς αξιωματούχους του ισλαμικού καθεστώτος, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το Σάββατο στο Reuters πηγή κοντά στο ιρανικό καθεστώς.

1772279278089-804987211-h.jpg

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν έδωσε οδηγίες στους κατοίκους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων, να παραμείνουν σε ασφαλείς, προστατευμένες τοποθεσίες μέχρι νεωτέρας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν μπλόκαραν τους δρόμους στην περιοχή της Τεχεράνης όπου βρίσκονται τα γραφεία του Αλί Χαμενεΐ, του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζέσκιάν και του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με μάρτυρες, που επικαλείται η ισραηλινή ιστοσελίδα.

Ο Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε «ασφαλή τοποθεσία», όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα το Σάββατο ένας Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σε δορυφορικές εικόνες φαίνεται η μεγάλη καταστροφή στο προεδρικό μέγαρο του Χαμενεΐ.

Ιρανός αξιωματούχος του στρατού αρνήθηκε να σχολιάσει στο Reuters όταν ρωτήθηκε αν ο Χαμενεΐ ή ο Πεζεσκιάν ήταν στόχος των ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων κατά του ισλαμικού καθεστώτος.

