Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

Μπορεί η ανήλικη Λόρα να εντοπίστηκε, αλλά το θρίλερ δεν έχει τελειώσει καθώς όπως διαρρέουν οι γερμανικές Αρχές στο Βερολίνο φαίνεται να ήταν σε συνεχή επικοινωνία με δύο πρόσωπα, ενώ δεν αποκλείεται να ζούσε σε κοινόβιο.

Μάλιστα, η Λόρα είχε γίνει μέλος σε πλατφόρμα αναζητώντας ιατρικές συμβουλές. Ενδεχομένως αυτό να απαντά στο γιατί το παιδί φιλοξενείται σε δομή.

Αυτό το προφίλ στο TikTok, με τη μαύρη φωτογραφία και με το ψευδώνυμο που παραπέμπει σε γυναίκα ηθοποιό, είχε ανοίξει η Λόρα την ημέρα της εξαφάνισής της, στις 8 Ιανουαρίου.

Το εν λόγω προφίλ ακολουθεί μόλις δύ άτομα. Σύμφωνα με το Star, τα πρόσωπα αυτά είναι δύο νεαροί άνδρες και έχουν πολλά κοινά με τη Λόρα. Ζουν στο Βερολίνο, εκεί δηλαδή όπου βρέθηκε και η 16χρονη. Έχουν καταγωγή από την Ουκρανία, όπως και η Λόρα.

Μένουν σε έναν χώρο που θυμίζει κοινόβιο, μαζί με νεαρές γυναίκες και τουλάχιστον ακόμη δύο άνδρες.

Μήπως η 16χρονη έμενε μαζί τους εκεί όλο αυτό το διάστημα;

«Η Λόρα εμφανίστηκε μόνη της στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για νέους, ζητώντας βοήθεια»

Ίσως έτσι να εξηγείται ότι εμφανίστηκε μόνη της σε δομή ανηλίκων ζητώντας βοήθεια. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται οι γερμανικές αρχές.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν ήρθε απευθείας σε εμάς. Εμφανίστηκε οικειοθελώς, στις 26 Φεβρουαρίου, στην Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης για Νέους. Η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης για Νέους είναι υπεύθυνη γι’ αυτήν και, βεβαίως, πρέπει να γίνει η επαφή με τις ελληνικές αρχές για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί», ανέφερε ο Γιορν Ιφλεντερ, εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας του Βερολίνου.

Στη Γερμανία βρίσκεται ήδη ο πατέρας της. Όταν κριθεί ότι μπορεί να συναντήσει το παιδί του, αυτό θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Νέα κατάθεση της μητέρας της Λόρας: Δηλώνει ανακουφισμένη που εντοπίστηκε η κόρη της

Ανακουφισμένη που εντοπίστηκε η κόρη της, δηλώνει η μητέρα της 16χρονης Λόρας, που εντοπίστηκε σώα στη Γερμανία, μετά από 48 ημέρες εξαφάνισης.

Η γυναίκα δήλωσε ανακουφισμένη που το παιδί της εντοπίστηκε σώο και αναμένει τις εξελίξεις για το πώς θα συναντηθούν ξανά. Ο πατέρας της 16χρονης βρίσκεται ήδη στη Γερμανία και όταν αποφασιστεί ότι επιτρέπεται να δει την κόρη του, αυτό θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Προς το παρόν, η Λόρα δεν έχει επικοινωνία με κανέναν παρά μόνο με τους ψυχολόγους και τους υπεύθυνους της δομής ανηλίκων στο Βερολίνο, όπου φιλοξενείται από τη στιγμή που εντοπίστηκε από τη γερμανική αστυνομία. Το κορίτσι θα παραμείνει εκεί μέχρι να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακοποίησης από το περιβάλλον της, η παραμέληση ή κάποιο άλλο δεδομένο που πιθανώς θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά της.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς εντοπίστηκε η Λόρα στη Γερμανία, πού έμενε, με ποιους και αν έχει πει κάτι στις γερμανικές αρχές, καθώς παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για την εξαφάνισή της και στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως η γερμανική αστυνομία εντόπισε τη 16χρονη σε έναν τυχαίο αστυνομικό έλεγχο.

