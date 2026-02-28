Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

Πυκνώνει το μυστήριο γύρω από το πώς κινήθηκε το 16χρονο κορίτσι στο Βερολίνο

Δημήτρης Δρίζος

Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

Η 16χρονη Λόρα που αγνοείται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί η ανήλικη Λόρα να εντοπίστηκε, αλλά το θρίλερ δεν έχει τελειώσει καθώς όπως διαρρέουν οι γερμανικές Αρχές στο Βερολίνο φαίνεται να ήταν σε συνεχή επικοινωνία με δύο πρόσωπα, ενώ δεν αποκλείεται να ζούσε σε κοινόβιο.

Μάλιστα, η Λόρα είχε γίνει μέλος σε πλατφόρμα αναζητώντας ιατρικές συμβουλές. Ενδεχομένως αυτό να απαντά στο γιατί το παιδί φιλοξενείται σε δομή.

Αυτό το προφίλ στο TikTok, με τη μαύρη φωτογραφία και με το ψευδώνυμο που παραπέμπει σε γυναίκα ηθοποιό, είχε ανοίξει η Λόρα την ημέρα της εξαφάνισής της, στις 8 Ιανουαρίου.

Το εν λόγω προφίλ ακολουθεί μόλις δύ άτομα. Σύμφωνα με το Star, τα πρόσωπα αυτά είναι δύο νεαροί άνδρες και έχουν πολλά κοινά με τη Λόρα. Ζουν στο Βερολίνο, εκεί δηλαδή όπου βρέθηκε και η 16χρονη. Έχουν καταγωγή από την Ουκρανία, όπως και η Λόρα.

Μένουν σε έναν χώρο που θυμίζει κοινόβιο, μαζί με νεαρές γυναίκες και τουλάχιστον ακόμη δύο άνδρες.

Μήπως η 16χρονη έμενε μαζί τους εκεί όλο αυτό το διάστημα;

«Η Λόρα εμφανίστηκε μόνη της στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για νέους, ζητώντας βοήθεια»

Ίσως έτσι να εξηγείται ότι εμφανίστηκε μόνη της σε δομή ανηλίκων ζητώντας βοήθεια. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται οι γερμανικές αρχές.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν ήρθε απευθείας σε εμάς. Εμφανίστηκε οικειοθελώς, στις 26 Φεβρουαρίου, στην Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης για Νέους. Η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης για Νέους είναι υπεύθυνη γι’ αυτήν και, βεβαίως, πρέπει να γίνει η επαφή με τις ελληνικές αρχές για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί», ανέφερε ο Γιορν Ιφλεντερ, εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας του Βερολίνου.

Στη Γερμανία βρίσκεται ήδη ο πατέρας της. Όταν κριθεί ότι μπορεί να συναντήσει το παιδί του, αυτό θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Νέα κατάθεση της μητέρας της Λόρας: Δηλώνει ανακουφισμένη που εντοπίστηκε η κόρη της

Ανακουφισμένη που εντοπίστηκε η κόρη της, δηλώνει η μητέρα της 16χρονης Λόρας, που εντοπίστηκε σώα στη Γερμανία, μετά από 48 ημέρες εξαφάνισης.

Η γυναίκα δήλωσε ανακουφισμένη που το παιδί της εντοπίστηκε σώο και αναμένει τις εξελίξεις για το πώς θα συναντηθούν ξανά. Ο πατέρας της 16χρονης βρίσκεται ήδη στη Γερμανία και όταν αποφασιστεί ότι επιτρέπεται να δει την κόρη του, αυτό θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Προς το παρόν, η Λόρα δεν έχει επικοινωνία με κανέναν παρά μόνο με τους ψυχολόγους και τους υπεύθυνους της δομής ανηλίκων στο Βερολίνο, όπου φιλοξενείται από τη στιγμή που εντοπίστηκε από τη γερμανική αστυνομία. Το κορίτσι θα παραμείνει εκεί μέχρι να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακοποίησης από το περιβάλλον της, η παραμέληση ή κάποιο άλλο δεδομένο που πιθανώς θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά της.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς εντοπίστηκε η Λόρα στη Γερμανία, πού έμενε, με ποιους και αν έχει πει κάτι στις γερμανικές αρχές, καθώς παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για την εξαφάνισή της και στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως η γερμανική αστυνομία εντόπισε τη 16χρονη σε έναν τυχαίο αστυνομικό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:36LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Τζιμ Κάρεϊ: Η εμφάνιση στο Παρίσι που φούντωσε τις φήμες για πλαστική επέμβαση

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Η Καρυστιανού καταγγέλλει πως δεν την άφησαν να μιλήσει: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικές πρεσβείες: Δίνουν οδηγίες στους Έλληνες σε Λίβανο, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία

16:08ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα, έλα, έλα»: Βίντεο ντοκουμέντο με σύλληψη διαδηλωτή που προκαλεί τρεις αστυνομικούς

16:07WHAT THE FACT

Ανθρακωρύχοι βρίσκουν έναν «θησαυρό» της φύσης στα έγκατα της γης

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Αξιωματούχος από Τελ Αβίβ στο ισραηλινό Channel 12: «Ο Χαμενεΐ δεν είναι πια μαζί μας» - Δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

15:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Με Ελ Κααμπί και Ταρέμι στις Σέρρες - Ποιους έκοψε ο Μεντιλίμπαρ

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πεδίο μάχης το κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά το συλλαλητήριο με ρίψεις μολότοφ - Βίντεο

15:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Άρης: Με Σισοκό η «πράσινη» αποστολή | Διάταση στον δικέφαλο ο Σιώπης

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστες στο Ντουμπάι τρέχουν πανικόβλητοι καθώς βλέπουν ιρανικούς πυραύλους στον ουρανό

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Η στιγμή που συντρίμμια ιρανικού πυραύλου πέφτουν σε κατοικημένη περιοχή στη Ντόχα - Δείτε βίντεο

15:17LIFESTYLE

Το νυφικό της Κάρι Μπράντσο από το «Sex and the City» πωλήθηκε σε νύφη για 2.750 δολάρια

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένοι στο Ντουμπάι - Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο μετά την αναστολή των πτήσεων

15:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Παρελθόν από το «τριφύλλι» ο Γιούρτσεβεν

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

14:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ισραήλ: Στόχος να ρίξουν τους μουλάδες της Τεχεράνης – Δεν γίνεται αλλαγή καθεστώτος χωρίς χερσαίες δυνάμεις και αποστασίες

14:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Γράφει ιστορία ο κόσμος της, πάνω από 20.000 στον Βόλο – «Χρέος να προστατευθεί η ομάδα»!

14:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γρεβενίτης: Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Δείτε live το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:08ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα, έλα, έλα»: Βίντεο ντοκουμέντο με σύλληψη διαδηλωτή που προκαλεί τρεις αστυνομικούς

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Αξιωματούχος από Τελ Αβίβ στο ισραηλινό Channel 12: «Ο Χαμενεΐ δεν είναι πια μαζί μας» - Δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστες στο Ντουμπάι τρέχουν πανικόβλητοι καθώς βλέπουν ιρανικούς πυραύλους στον ουρανό

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένοι στο Ντουμπάι - Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο μετά την αναστολή των πτήσεων

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη - Κοινή δράση με τις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πηγές απί το Τελ Αβίβ - Θα είναι εκτεταμένα τα χτυπήματα, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι -LIVE εικόνα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

15:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Η στιγμή που συντρίμμια ιρανικού πυραύλου πέφτουν σε κατοικημένη περιοχή στη Ντόχα - Δείτε βίντεο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Τέμπη, 3 χρόνια μετά - 40.000 κόσμος στην πλατεία Συντάγματος - Συλλαλητήρια σε πολλές πολεις

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Δείτε live το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 40 νεκρές μαθήτριες σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ από ισραηλινή επίθεση - Δείτε βίντεο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Η Καρυστιανού καταγγέλλει πως δεν την άφησαν να μιλήσει: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το Silver Alert αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα του Μαρίνου – 35 μέρες μέσα σε ένα αμάξι

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν «χτύπησε» το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν - Όλες οι βάσεις των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκροί ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι και ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί - Ποιοι αξιωματούχοι «εξουδετερώθηκαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ