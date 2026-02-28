Η Καρυστιανού καταγγέλλει πως δεν την άφησαν να μιλήσει: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε σήμερα στο Σύνταγμα, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη, ωστόσο δεν ανέβηκε στην εξέδρα να εκφωνήσει ομιλία, όπως ανέμεναν πολλοί.

Το απόγευμα του Σαββάτου, σε τηλεοπτική συνέντευξή της, η ίδια εξήγησε πως πράγματι, βρισκόταν στο Σύνταγμα για να απευθύνει ομιλία, να μιλήσει για το παιδί της, όπως είπε χαρακτηριστικά, όμως τελικά αποχώρησε δύο ώρες αργότερα, χωρίς να το κάνειο. «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει τον Πάνο Ρούτσι για την πρόθεσή της να μιλήσει, είχε έτοιμη την ομιλία της και περίμενε τη σειρά της - που όμως δεν ήρθε ποτέ.

«Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω... Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα», ανέφερε η ίδια.

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με την συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω... Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχε μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως δεν... υπήρξε μια άρνηση», είπε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

Φωτογραφίες δείχνουν τη Μαρία Καρυστιανού να έχει μία έντονη στιχομυθία με τον Πάνο Ρούτσι:

