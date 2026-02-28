Η Καρυστιανού καταγγέλλει πως δεν την άφησαν να μιλήσει: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

Είχα ενημερώσει τον Πάνο Ρούτσι πως ήθελα να μιλήσω για το παιδί μου, αλλά μετά από δύο ώρες αποχώρησα, είπε η Μαρία Καρυστιανού

Χρύσα Γρίβα

Η Καρυστιανού καταγγέλλει πως δεν την άφησαν να μιλήσει: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε σήμερα στο Σύνταγμα, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη, ωστόσο δεν ανέβηκε στην εξέδρα να εκφωνήσει ομιλία, όπως ανέμεναν πολλοί.

Το απόγευμα του Σαββάτου, σε τηλεοπτική συνέντευξή της, η ίδια εξήγησε πως πράγματι, βρισκόταν στο Σύνταγμα για να απευθύνει ομιλία, να μιλήσει για το παιδί της, όπως είπε χαρακτηριστικά, όμως τελικά αποχώρησε δύο ώρες αργότερα, χωρίς να το κάνειο. «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει τον Πάνο Ρούτσι για την πρόθεσή της να μιλήσει, είχε έτοιμη την ομιλία της και περίμενε τη σειρά της - που όμως δεν ήρθε ποτέ.

«Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω... Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα», ανέφερε η ίδια.

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με την συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω... Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχε μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως δεν... υπήρξε μια άρνηση», είπε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

Φωτογραφίες δείχνουν τη Μαρία Καρυστιανού να έχει μία έντονη στιχομυθία με τον Πάνο Ρούτσι:

[385045] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
[385045] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
[385045] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:36LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Τζιμ Κάρεϊ: Η εμφάνιση στο Παρίσι που φούντωσε τις φήμες για πλαστική επέμβαση

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Η Καρυστιανού καταγγέλλει πως δεν την άφησαν να μιλήσει: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικές πρεσβείες: Δίνουν οδηγίες στους Έλληνες σε Λίβανο, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία

16:08ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα, έλα, έλα»: Βίντεο ντοκουμέντο με σύλληψη διαδηλωτή που προκαλεί τρεις αστυνομικούς

16:07WHAT THE FACT

Ανθρακωρύχοι βρίσκουν έναν «θησαυρό» της φύσης στα έγκατα της γης

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Αξιωματούχος από Τελ Αβίβ στο ισραηλινό Channel 12: «Ο Χαμενεΐ δεν είναι πια μαζί μας» - Δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

15:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Με Ελ Κααμπί και Ταρέμι στις Σέρρες - Ποιους έκοψε ο Μεντιλίμπαρ

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πεδίο μάχης το κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά το συλλαλητήριο με ρίψεις μολότοφ - Βίντεο

15:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Άρης: Με Σισοκό η «πράσινη» αποστολή | Διάταση στον δικέφαλο ο Σιώπης

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστες στο Ντουμπάι τρέχουν πανικόβλητοι καθώς βλέπουν ιρανικούς πυραύλους στον ουρανό

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Η στιγμή που συντρίμμια ιρανικού πυραύλου πέφτουν σε κατοικημένη περιοχή στη Ντόχα - Δείτε βίντεο

15:17LIFESTYLE

Το νυφικό της Κάρι Μπράντσο από το «Sex and the City» πωλήθηκε σε νύφη για 2.750 δολάρια

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένοι στο Ντουμπάι - Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο μετά την αναστολή των πτήσεων

15:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Παρελθόν από το «τριφύλλι» ο Γιούρτσεβεν

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

14:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ισραήλ: Στόχος να ρίξουν τους μουλάδες της Τεχεράνης – Δεν γίνεται αλλαγή καθεστώτος χωρίς χερσαίες δυνάμεις και αποστασίες

14:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Γράφει ιστορία ο κόσμος της, πάνω από 20.000 στον Βόλο – «Χρέος να προστατευθεί η ομάδα»!

14:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γρεβενίτης: Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Δείτε live το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:08ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα, έλα, έλα»: Βίντεο ντοκουμέντο με σύλληψη διαδηλωτή που προκαλεί τρεις αστυνομικούς

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Αξιωματούχος από Τελ Αβίβ στο ισραηλινό Channel 12: «Ο Χαμενεΐ δεν είναι πια μαζί μας» - Δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστες στο Ντουμπάι τρέχουν πανικόβλητοι καθώς βλέπουν ιρανικούς πυραύλους στον ουρανό

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένοι στο Ντουμπάι - Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο μετά την αναστολή των πτήσεων

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη - Κοινή δράση με τις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πηγές απί το Τελ Αβίβ - Θα είναι εκτεταμένα τα χτυπήματα, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι -LIVE εικόνα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

15:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Η στιγμή που συντρίμμια ιρανικού πυραύλου πέφτουν σε κατοικημένη περιοχή στη Ντόχα - Δείτε βίντεο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Τέμπη, 3 χρόνια μετά - 40.000 κόσμος στην πλατεία Συντάγματος - Συλλαλητήρια σε πολλές πολεις

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Δείτε live το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 40 νεκρές μαθήτριες σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ από ισραηλινή επίθεση - Δείτε βίντεο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Η Καρυστιανού καταγγέλλει πως δεν την άφησαν να μιλήσει: «Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν»

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το Silver Alert αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα του Μαρίνου – 35 μέρες μέσα σε ένα αμάξι

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν «χτύπησε» το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν - Όλες οι βάσεις των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκροί ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι και ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί - Ποιοι αξιωματούχοι «εξουδετερώθηκαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ